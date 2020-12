"Basta de hipocresía y doble moral", pide Actrices Argentinas en reclamo por el aborto legal

La lectura estuvo a cargo de las actrices Nancy Duplaa, Thelma Fardin, Muriel Santa Ana y Laura Azcurra, entre otras.

Mientras en el recinto avanzaba el debate en torno al proyecto, afuera, sobre el escenario montado en avenida Rivadavia, las actrices aseguraron que “en Argentina se realizan aproximadamente 1.300 abortos por día”.

“Se calcula una cifra que oscila entre 370.000 y 520.000 por año; miles de estos abortos son de niñas menores de 15 años“, agregaron, para sentenciar: “Sabemos que abortan mujeres y personas gestantes de todas las clases sociales, edades, contextos, educación y creencias religiosas y que cuando toman la decisión de hacerlo prefieren arriesgarse a morir antes que seguir adelante con esa gestación”.

No obstante, resaltaron que “en estas cifras no figuran aquellas personas que no llegan a ninguna guardia porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social”.

A modo de cronología, destacaron que, “encabezados por las iglesias, los sectores que se oponen a la promulgación de esta ley largamente demorada, son los mismos que presionaron para impedir el divorcio, la ley de matrimonio igualitario y son los mismos que se oponen a las políticas de educación sexual integral, salud reproductiva y anticoncepción”.

Además, señalaron que cada día, en Argentina “siete niñas entran a una sala de partos a pesar de tener derecho al aborto por causales, vulneradas en todos sus derechos, traumatizadas primero por sus abusadores y luego por quienes deberían velar por su integridad”.

En ese contexto, cuestionaron la inclusión en el dictamen a votar de la objeción de conciencia institucional “por presión de la Iglesia” por temor a que “termine siendo un instrumento para impedir el real cumplimiento de la ley, como viene sucediendo con la interrupción legal del embarazo que rige desde 1921” en el Código Civil.

Por último, destacaron que la aprobación de la ley “no será el triunfo de un gobierno o un partido, será el triunfo de la lucha histórica que hoy es una inmensa marea verde y no tiene vuelta atrás”.