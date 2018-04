En un mano a mano en "Animales Sueltos", el líder gastronómico dijo que "se utilizó al PJ para levantar avales de Unidad Ciudadana", y que de presentarse como candidata presidencial en 2019, Cristina "no saca más de 15 puntos".

En otro tramo de la entrevista, dijo que en un eventual balotaje, el PJ se podría imponer a Cambiemos y que a ese espacio no le ve "destino para gobernar": "No han inventado nada, no tienen el conocimiento de la política, el país no es una empresa".

Y sobre las denuncias que pesan sobre funcionarios y empresarios allegados al gobierno, afirmó: "No me han demostrado la transparencia que yo también me creí".

