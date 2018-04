El interventor del PJ, Luis Barrionuevo, asumió ayer formalmente su cargo y presentó a sus colaboradores para la normalización del partido, los veteranos dirigentes peronistas Julio Bárbaro y Carlos Campolongo, al tiempo que afirmó que "las puertas van a estar abiertas para todos" en ese espacio.

El periodista Campolongo se encargará de los temas comunicacionales —"va a ser mi imagen", precisó Barrionuevo—, mientras que Bárbaro será "quien maneje la política", de acuerdo a la explicación que ofreció el sindicalista gastronómico en una conferencia de prensa.

"Es el inicio de abrir las puertas del peronismo y poner el peronismo en marcha", confió Barrionuevo durante la ceremonia realizada en la sede de la calle Matheu, mientras que se pronunció a favor de que el PJ "sea en serio una alternativa el año que viene".

Insistió además en que su objetivo será "sanear" al partido y resaltó que "de acá saldrá la fórmula para el año que viene", en referencia a las elecciones presidenciales, al desestimar la posibilidad de que prospere el recurso que presentaron las desplazadas autoridades del PJ contra la intervención.

Sobre su nombramiento como interventor, el gremialista explicó: "Soy un soldado de la Justicia, me debo a la Justicia, quien me designó".

Campolongo, de 71 años, es docente universitario, periodista y ha integrado distintos espacios peronistas, mientras que en el último tiempo se desempeñó como panelista del programa Intratables.

Bárbaro, de 76 años, fue titular del Comfer durante la gestión de Néstor Kirchner, secretario de Cultura durante los dos primeros años de la presidencia de Carlos Menem y diputado nacional en la década del setenta.

"Aquí las puertas van a estar abiertas para todos. Las puertas del peronismo se abren en general sin rencores, sin odios. Tenemos la gran obligación de poner al movimiento en marcha. Los precisamos a todos", remarcó Barrionuevo en la rueda de prensa.

No obstante existe una apelación contra la intervención que presentó la conducción desplazada del PJ nacional, encabezada por el diputado José Luis Gioja, y que va a ser tratada en la Cámara Electoral, la cual deberá definir la situación legal del partido a partir de la semana próxima, según indicó el propio ex gobernador sanjuanino.

En suspenso

"Soy el presidente del PJ en suspenso", definió Gioja al ser consultado por su situación tras la intervención del partido que dispuso la jueza federal María Servini, quien nombró a Barrionuevo al frente de ese espacio y desplazó a la conducción que lideraba el veterano dirigente cuyano.

Gioja volvió a desconocer al gastronómico como interventor al señalar que los dirigentes que asumieron ahora "no tienen legitimidad" y que "ningún sector de peso del PJ está con la intervención". Además, afirmó que el fallo se trató de "una burla y una maniobra política" que volvió a atribuirle al macrismo. "Quieren judicializar la política. Es una muletilla que viene usando hace mucho tiempo; el divide y reinarás es una de sus armas centrales", apuntó.

De paso, Gioja volvió a criticar las políticas de Mauricio Macri y aludió a la reciente frase del presidente sobre el problema de los aumentos de tarifas, cuando indicó: "No soy mago y tampoco un estafador".

"Le pedimos que se deje de joder con lo de que «lo peor ya pasó» con lo de que no iba a devaluar, porque la verdad es que hizo todo lo contrario. Ya sabemos que no es mago, pero nos está mintiendo hace dos años el presidente. Mago no es, pero de lo otro anda cerca", disparó Gioja.

La Cámara Nacional Electoral, integrada por los magistrados Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, es la que decidirá si mantiene la intervención de Barrionuevo o si acepta los argumentos de los ex titulares del PJ y retrotrae lo dispuesto por Servini.

laderos. Barrionuevo eligió al periodista Carlos Campolongo y a Julio Bárbaro como sus colaboradores para "normalizar" el Partido Justicialista.