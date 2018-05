Barrionuevo busca que se dilate la intervención del PJ

Luis Barrionuevo intenta dilatar los plazos sobre la definición de la intervención del PJ. Para ello cuestionó la legitimidad de los apoderados de la antigua conducción partidaria para apelar el fallo de la jueza María Servini que decretó la intervención, al señalar que los mismos ya no integran el partido.

Así, hasta tanto no se resuelva este planteo de Barrionuevo no se definirá en la Cámara Nacional Electoral si se confirma o no el fallo de fondo dictado por Servini que entronizó a Barrionuevo.

La jueza ya rechazó el planteo de Barrionuevo que cuestiona la legitimidad de los antiguos apoderados y ellos apelaron para que se pronuncie la Cámara Electoral.

Además, la jueza tendrá que resolver algo que influirá sobre los tiempos, esto es si por el incidente forma un incidente separado de la causa principal o bien eleva a la Cámara todo junto.

De ser expedientes separados la Cámara primero resolverá ese incidente y luego el fondo del asunto que es la intervención, en cambio si tramita todo junto se resuelven ambas cosas a la vez.

En abril pasado Servini intervino el PJ y colocó al frente de la intervención al gremialista Luis Barrionuevo para "normalizar el partido". Tras ese fallo, el ex presidente del partido, José Luis Gioja, apeló la decisión de Servini, quien aceptó que la misma la trate la Cámara, pero lo hizo con "efecto devolutivo", por lo cual Barrionuevo seguirá al frente del PJ hasta que se defina el tribunal.