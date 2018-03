El gobernador Miguel Lifschitz recibió ayer en la Casa Gris al embajador de Argentina en Uruguay, Mario Barletta. "Dialogamos sobre temas de interés para afianzar los vínculos entre ambos países", explicó luego el ex intendenta santafesino, quien en una nota posterior al encuentro admitió que le "gustaría ser gobernador".

Barletta destacó que Lifschitz "es el primer gobernador con que me reúno (siendo embajador), lo seguiré haciendo con el resto porque tenemos temas concretos en los que estamos trabajando, vinculados al área de la producción, asociada al área del conocimiento".

"Queremos ir recuperando el volumen de comercio con Uruguay. Además, el gobernador mostró interés en las inversiones uruguayas en la provincia y las santafesinas en Uruguay", dijo el diplomático.

Tras el encuentro, de que participó la secretaria de Relaciones Internacionales e Integración, María Julia Reyna, Barletta concedió una entrevista en la que expresó que "la provincia tiene un escenario político muy interesante y hay muchas alternativas que se están analizando", y de inmediato disparó: "A mí me gustaría ser gobernador".

Si bien Cambiemos tiene varios posibles candidatos a gobernador, el más instalado es el intendente José Corral, Barletta dejó en claro que su destino político está atado a Cambiemos.

"Yo fui intendente de Santa Fe después de cuántos años de gobierno del justicialismo, teniendo una interna dentro de FPCyS y luego fui intendente y trabajamos todos juntos. El presidente Macri me ha elegido para una tarea que me honra y soy un hombre de Cambiemos. De eso que no queden dudas, voy a trabajar dentro de Cambiemos.

"A mí me gustaría ser gobernador... No sé si candidato, pero gobernador seguro", dejó picando el ex rector de la Universidad Nacional del Litoral.