Barletta pide unidad en el macrismo santafesino

"No creo que las internas beneficien a Cambiemos". De ese modo, el embajador argentino en Uruguay, Mario Barletta, se refirió ayer al armado político de Cambiemos en Santa Fe y reclamó "unidad".

Desde Montevideo, el radical evaluó las posibilidades de Cambiemos de romper la hegemonía provincial del Frente Progresista (FPCyS) y su relación con la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que lo nominó como precandidato a gobernador.

"Hace más de dos meses señalé que Cambiemos tenía que trabajar en lograr una unidad. No creo que, en esta oportunidad, las internas beneficien al frente. Todos los partidos que lo integramos tenemos que trabajar juntos y, por eso, más que hablar de candidaturas tenemos que hablar de una estrategia política", advirtió el dirigente.En ese sentido, Barletta enfatizó: "Los dirigentes que ya se postularon (el radical José Corral y el referente del PRO provincial Federico Angelini) tienen derechos y aspiraciones de gobernar, pero lo que planteo es la necesidad de reunirnos en una mesa, buscar una alternativa que logre la unidad. No es sencillo, es necesario que se depongan algunas aspiraciones personales".

Respecto de la decisión de Carrió de impulsarlo hacia la Casa Gris, el radical sentó posición. "Podría serlo o no. No es importante hablar de candidaturas porque atenta contra la posibilidad de la búsqueda de un acuerdo. Hay que hablar de un objetivo o estrategia", señaló.

"Con Carrió tengo una relación de amistad, de un respeto político enorme. Lilita juega un rol fundamental en Cambiemos. No hay muchos antecedentes de funcionamiento de un frente en el que uno de sus actores ha criticado a su gobierno, planteado diferencias en otras oportunidades, y hasta llegó a denunciar a algunos funcionarios. Es algo que algunos lo pueden ver como negativo, pero es de un valor fundamental", subrayó Barletta.

Sobre el reciente acercamiento del gobernador Miguel Lifschitz al ex ministro de Economía Roberto Lavagna, sentenció: "Habitualmente no opino sobre las estrategias políticas electorales de los demás. Cada partido tiene la suya y no soy de opinar".