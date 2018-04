Bárbaro propone una gran interna

El coordinador de equipos políticos del intervenido PJ nacional, Julio Bárbaro, indicó que la nueva conducción partidaria quiere "una interna donde el peronismo tenga de candidatos a (Sergio) Massa, (Juan Manuel) Urtubey y (José Manuel) De la Sota" para las próximas presidenciales.

Desde su nuevo cargo, Bárbaro dijo que el objetivo es "convocar a un montón de compañeros que participen para replantear un proyecto", y agregó: "La oposición en la Argentina tiene muchos discursos, pero le falta la construcción de una propuesta alternativa". El histórico dirigente peronista se distanció del kirchnerismo al indicar que su rol como opositor "no sólo es estar en contra, sino saber que el gobierno no es el enemigo sino el adversario", al identificarse como "heredero del abrazo Perón-Balbín, algo que se tiene que volver a imponer en una Argentina que se lastimó mucho con el antagonismo". Aclaró luego que en las internas presidenciales, en las que trabajarán desde la intervención de Barrionuevo, "van a estar todos aquellos que coincidimos con la historia del peronismo; algunos que nunca quisieron nuestra historia no van a estar", ya que "el kirchnerismo tenía una concepción muy sectaria y excluyente".

Bárbaro destacó además la trayectoria dentro del movimiento de Carlos Campolongo, nuevo jefe de prensa y también protagonista en la asunción de Barrionuevo en la sede partidaria de Matheu 130.

"Nacimos con el peronismo, y en los últimos 8 años no nos quería ver nadie; nosotros expresamos una concepción dialoguista y pensante que no es la que quieren estos muchachos", dijo en alusión al sector que lidera Cristina Kirchner.

"Las puertas del PJ se abren en general sin odios. Tenemos la obligación de poner el movimiento en marcha"