Baratta: los cuadernos de las coimas son "fantasiosos"

El detenido ex subsecretario de Control y Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, calificó de "fantasiosos" los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno y cuestionó que "empresarios pusilánimes" estén en libertad en la causa.

Baratta fue trasladado ayer desde la cárcel de Ezeiza para hablar ante los camaristas Carlos Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes tienen que resolver un nuevo planteo de excarcelación.

"Desconozco los fantasiosos cuadernos. Fueron hechos por personas con capacidades diferentes y quemados" dijo Baratta en la audiencia. Sostuvo además "no se ha investigado al poder real" al aludir a empresarios "pusilánimes".

"Que empresarios hablen de extorsión es una falta de respeto" dijo, y centró sus críticas en las libertades de los imputados colaboradores "con poder económico" para entorpecer la pesquisa.

"Techint sacó y escondió evidencia el día anterior a un allanamiento", sostuvo Baratta, procesado con prisión preventiva como supuesto organizador de una asociación ilícita junto al ex ministro de Planificación Julio De Vido y la ex presidenta Cristina Kirchner.

También apuntó contra Paolo Rocca y cuestionó el argumento de que haya ignorado lo que hacían sus subalternos.

El ex funcionario sostuvo que buscaron en dos ocasiones hacerlo declarar como arrepentido y hablar de delitos que "no ocurrieron" para incriminar a su ex jefe De Vido y a la ex mandataria.

"No tuve ningún rol, todo es absolutamente falso y mentiroso", dijo Baratta y apuntó contra directivos de varias empresas.

En medio de la audiencia se cortó la luz, y Baratta ironizó: "De esto conozco porque era el área a mi cargo, estamos en el área de Edenor y por ahora no vas a volver la luz".

La Cámara Federal debe resolver si le concede la excarcelación.