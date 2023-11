Balotaje: el fantasma del ausentismo por el feriado inquieta a las autoridades

Autoridades electorales nacionales dejaron entrever su inquietud por las consultas de ciudadanos que el 19 de noviembre próximo no participarían del balotaje presidencial entre Sergio Massa (Unión por la Patria, UP) y Javier Milei (La Libertad Avanza, LLA), ya que la crucial cita en las urnas se dará en medio del último fin de semana largo del año .

A pesar de reiterados pedidos, la Casa Rosada no modificó o traspasó el feriado nacional del 20 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional) , 24 horas después de la segunda vuelta.

La especulación política de la oposición apuntó a que la franja de argentinos en condiciones de aprovechar esas minivacaciones es la de mejor situación económica y, por lo tanto, más afín a votar a dicho sector político. Sin embargo, en el oficialismo relativizaron ese escenario.

De todos modos, la delegada en Santa Fe de la Secretaría Electoral nacional, Magdalena Gutiérrez, aseguró a LT8: “Registramos muchas consultas telefónicas sobre qué puede ocurrir con el ciudadano que el 19 de noviembre no votará por tener un viaje programado”.

La funcionaria destacó también que las consultas de los santafesinos fueron in crescendo después de la primera vuelta electoral, realizada el 22 de octubre pasado.

En ese sentido, Gutiérrez envió un mensaje respecto de la importancia de participar en el balotaje: “Aquellos ciudadanos que ese día estén cerca de su ciudad o localidad de residencia, por ejemplo, descansando en una quinta, que vayan a votar”.

“Para los electores habilitados es un derecho y un deber concurrir a las urnas. Además, hay que tomar una decisión más que importante”, aseveró.

Lo cierto es que, pocas horas después de consumada la primera vuelta, la delegación santafesina de la Secretaría Electoral Nacional comenzó a recibir llamadas telefónicas de ciudadanos interesados en saber qué les puede ocurrir si viajan el día del balotaje.

Indicador

La dependencia, según pudo saber La Capital, viene registrando una media docena de consultas, de lunes a sábados, desde el 23 de octubre. Un promedio de llamadas que no se dio en la primera vuelta ni en las Paso.

Quienes no voten en el balotaje por estar de viaje tendrán 60 días, que empezarán a correr 24 horas después de esos comicios, para justificar la inasistencia.

Deberán ingresar a la página web de la CNE (www.electoral.gob.ar) y adjuntar vouchers o pasajes que acrediten el viaje, o eventualmente un certificado laboral. Caso contrario, podrán optar por el pago virtual de la multa correspondiente.

En tanto, los guarismos del escrutinio provisorio del balotaje se conocerán a partir de las 21. “Al igual que en las elecciones generales, estimamos que en ese horario podremos publicar un resultado consolidado y representativo de la contienda”, afirmó el director Nacional Electoral, Marcos Schiavi.

Los resultados sólo pueden comenzar a ser comunicados tres horas después de cerrada la elección, a realizar ese día, entre las 8 y las 18.

El escrutinio provisorio, realizado la misma noche de la elección, que tiene validez legal y que está a cargo de la Dine —en la órbita del Ejecutivo nacional—, comenzará el domingo, a las 18, cuando finalizan los comicios y el presidente de mesa y sus auxiliares (con los fiscales partidarios presentes) cuentan los votos y los vuelcan en tres documentos: telegrama, acta y certificados del mismo.

Dentro de los 60 días posteriores a la elección podés justificar la no emisión de tu voto de manera online, con la constancia que acredite el motivo.



Ingresá en https://t.co/ucDZudaQfW pic.twitter.com/WUAajiLBs1 — Cámara Electoral (@CamaraElectoral) November 2, 2023

El telegrama se entrega al personal del Correo Argentino, que debe encargarse de la digitalización y transmisión al centro de cómputos para el escrutinio provisorio, a difundir la noche de las elecciones pero con valor informativo y no legal.

En tanto, el escrutinio definitivo —el único con validez legal— comenzará 48 horas después de la finalización del balotaje y lo realizará la Justicia electoral en base a las actas de recuento firmadas por las autoridades de mesa y los fiscales partidarios.

Schiavi defendió, además, la fortaleza del sistema electoral argentino y descartó de plano la posibilidad de fraude que fue esgrimida por referentes de la Libertad Avanza.

Están habilitadas para votar las mismas personas que figuraban en el padrón en las generales, que totalizan 35 millones, y los jóvenes de 16 a 18 no están obligados a ir a sufragar y, por lo tanto, no tienen penas por no asistir.

En tanto, para el resto de la ciudadanía el voto es obligatorio y los que no lo hagan deberán abonar una multa (vía remota y van de los 50 a los 500 pesos, además de otras sanciones).