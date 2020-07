Balanza de pagos: se redujeron los pasivos

La deuda externa bruta ascendió a u$s 274.247 millones al término del primer trimestre de este año, por debajo de los u$s 275.662 millones de igual período de 2019, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Además, este nivel de u$s 274.247 millones se ubicó también por debajo de los u$s 278.489 millones de fines de diciembre, debido a los pagos que realizó el gobierno nacional y el Banco Central en los primeros meses del año. El 94 por ciento de la deuda externa a valor nominal está nominada en moneda extranjera. La mayor proporción, 59 por ciento, se encuentra en dólares.

El Indec difundió el informe trimestral sobre la balanza de pagos, que arrojó un déficit de u$s 444 millones en la cuenta corriente. Neta de aportes de la cuenta capital, la necesidad de financiamiento externo neto por u$s 419 millones, lo que representó una disminución de u$s 3.092 millones, respecto del mismo trimestre de 2019.

El Indec estimó que el dinero o inversiones que los argentinos tienen en el exterior ascendía a u$s 385.047 millones a finales de marzo, por encima de los u$s 381.926 millones de igual período del año pasado, y de los u$s 398.827 millones contabilizados en diciembre.

De ese total de activos financieros, el 10 por ciento corresponde a inversión directa; 15 por ciento a inversión de cartera; 63 por ciento a otra inversión (constituida fundamentalmente por moneda y depósitos), y 11 por ciento, a activos de reserva.

Durante el primer trimestre de 2020, los activos financieros se redujeron en u$s 13.780 millones, debido a la baja en el valor de mercado de la inversión de cartera, u$s 11.100 millones; la inversión directa, u$s 2.715 millones y los activos de reserva, u$s 1.287 millones, entre otros ítems.