Báez quiso aprovechar el "efecto Boudou", pero le negaron la excarcelación

El detenido empresario Lázaro Báez pidió una vez más su excarcelación en base a los argumentos que usó el ya liberado ex vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone, pero el Tribunal que lo juzga rechazó en tiempo récord su planteo y destacó que su situación no es la misma que la del ex funcionario ya condenado.

"Debe resaltarse que las consideraciones efectuadas en otra causa y respecto de otros imputados, no son aplicables en forma automática al momento de analizar la concurrencia de riesgos procesales de Lázaro Báez, toda vez que dicho análisis debe basarse en las circunstancias concretas y particulares de cada imputado", remarcaron en un voto conjunto las jueces Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti en el fallo.

Estas magistradas fueron las que concedieron la excarcelación a Boudou y a su socio y amigo, José María Núñez Carmona, con tobillera electrónica en la causa Ciccone, donde ya están condenados a penas de prisión que ahora revisa la Cámara Federal de Casación.

Ciccone fue juzgado por el mismo Tribunal Oral Federal 4 que ahora se encarga del debate a Báez y otros acusados por lavado de dinero a raíz de delitos con la obra pública en Santa Cruz en el kirchnerismo.

En el caso de Báez, y a diferencia de Boudou, las juezas estuvieron de acuerdo con su compañero de Tribunal, Néstor Costabel, y denegaron el planteo.

Báez había pedido ser excarcelado en el juicio oral el 5 de diciembre pasado, en un primer planteo rechazado y que para los jueces es el que debe ser, en todo caso, apelado ante la Cámara Federal de Casación.

La excarcelación de Boudou fue admitida por el fiscal Marcelo Colombo, algo que no pasó en el caso de Báez, donde otro representante del Ministerio Público, Abel Córdoba, se opuso hace una semana por entender que existen riesgos para la investigación.

Ante el segundo pedido de excarcelación de Báez, en una semana, el Tribunal optó por ni siquiera preguntar opinión al fiscal y lo rechazó "in limine", es decir, sin mayores tratamientos.

"El peticionante no formuló ningún argumento novedoso que impusiera la necesidad de realizar un nuevo análisis de la cuestión, por lo que considero que debe rechazarse in limine el planteo realizado", sostuvo por su parte el juez Costabel.

Para el defensor de Báez, los argumentos usados por el Tribunal Oral Federal 4 para excarcelar a Boudou con tobillera electrónica "son aplicables a la situación fáctica de mi cliente, por lo que su encarcelamiento preventivo deviene arbitrario y desproporcional", según el escrito presentado ayer por la mañana.

El dueño de Austral Construcciones es actualmente juzgado por lavado de dinero proveniente de delitos con la obra pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo, y está con prisión preventiva desde hace dos años y ocho meses.