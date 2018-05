Baby Etchecopar estuvo anoche en "Intratables" y responsabilizó al kirchnerismo por su decisión de irse del país dijo que: "Hicieron lo posible para que nos vayamos", dijo.

Además, señaló que si Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, Máximo, "no están presos", es porque la "batalla" contra la corrupción está "perdida".

"Si tengo que seguir conviviendo con toda esta basura, me voy. No los soporto", dijo y agregó: "El problema de la Argentina son los punteros políticos. Hoy los punteros son Moyano, son grandes, poderosos y ricos. Digo 'punteros' para no decir 'hijos de puta'".

"Al radicalismo lo voltearon siempre los mismos radicales", expresó y dijo que "Cristina se encargó de rotular a la gente al estilo goebelliano".

Sobre las protestas del género femenino, entre otras cosas, dijo: "La mujer que es mujer no anda sacándose el corpiño en Plaza de Mayo".





