Avelluto y Julio Bárbaro se cruzaron por culpa de Tom y Jerry

El secretario de Cultura Pablo Avelluto fue entrevistado en A24 para hablar sobre la política nacional y la relación entre Mauricio Macri y Marcos Peña, fue en ese instante que el dirigente peronista Julio Bárbaro cortó la charla. "No coincido en nada", aseveró.

"Estamos para que Moyano no esté nunca más. Ese modelo sindical hoy no expresa ni al país ni a la sociedad. Hay una línea muy divisoria, muy fuerte, muy marcada y una única grieta significativa que es la que separa a los que miran para delante de los que luchan por mantener privilegios", dijo Avelluto.

Allí se entrometió Bárbaro: "No coincido en nada" y Avelluto respondió: "No esperaba que coincidieras, sino tendría un problema yo".

A lo que Bárbaro retrucó: "Vos lo tenés antes que yo", para luego agregar sobre la relación entre Macri y Peña que "institucionalmente el Presidente es una cosa y el jefe de Gabinete otra. La relación personal es un detalle familiar. El jefe de Gabinete es un fusible y si es tan importante como el Presidente estamos lastimando la institución democracia. No es un chiste de Tom y Jerry", en alusión a las palabras que había usado Avelluto días atrás.

Bábaro agregó que "la línea divisoria es entre acierto y fracaso y ahora para la mayoría de la sociedad Macri fracasó. Esa es la divisoria. Si transitás la sociedad la sensación es de desesperanza. Si lo nuevo es la miseria, será nueva pero lastima hace rato".

Tom y Jerry, Avelluto y Julio Bárbaro



Avelluto respondió : "Lo conozco, él tiene una larga trayectoria como parte de una generación que destruyó este país. ¿Esta Argentina pobre, devastada, con instituciones que funcionan con muletas la hicieron los que tiene menos de 40 años?", se preguntó.

Bárbaro aseguró": "No hay edad". Y Avelluto remarcó: "A esta Argentina la hizo tu generación".

El dirigente peronista dijo: "No vengas con generación, vení con ideas. Esto lo hicieron Martínez de Hoz y Cavallo". Y Avelluto de nuevo preguntó: "¿No tuvieron responsabilidad los gobiernos en los que vos participaste?".

Bárbaro descargó: "¿Cómo no la van tener? Esto es Martínez de Hoz, liberalismo, después Menem y Cavallo, una asociación entre lo peor del liberalismo y lo peor del peronismo, después los Kirchner y ahora esto. Es la misma línea, ¿dónde está lo nuevo?".

El secretario de Cultura preguntó: "¿En qué año fuiste ministro de Cultura?". A lo que Bárbaro respondió: "Un año y medio con Menem y me fui enfrentándolo, cosa que vos tendrías que haber hecho y no hiciste. Si fueras valiente tendrías que haberte ido. Yo me fui antes que vos".

"¿Por qué juzgas?", dijo Avelluto.

"No juzgo. Vos me comenzaste a agredir y yo te agredo", dijo Bárbaro. "Vos empezaste a agredir. Respeto tus decisiones", sostuvo Avelluto. Y Bárbaro destacó: "Por menos me fui yo, por menos que vos. Vos ahora que ves que se funde todo….".

"¡Que coraje!", añadió el secretario. "Que coraje el tuyo es quedarte ahí. El tuyo es el coraje. Después de decir Tom y Jerry tendrías que haberte ido", respondió Bárbaro.

"Estoy convencido", resaltó Avelluto. "Estás convencido de que la seriedad no existe, de esto estás convencido, Pablo, dejame de joder. Lastimaste a tu gobierno. Vos lo hiciste, no yo", enfatizó Bárbaro.