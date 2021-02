La delegación radical representó a todas las variantes en la que se divide la UCR santafesina. Junto a Cornejo se sentaron Maximiliano Pullaro, Santiago Mascheroni, Carlos Fascendini, Darío Boscarol, Felipe Michlig, Hugo Marcucci y Lisandro Enrico.

“Cornejo dio el aval y ve con expectativas la construcción de un frente político opositor provincial, donde se pueda poner freno al kirchnerismo y le gane a un candidato de (Omar) Perotti, que representa al conservadurismo en la provincia”, dijo Pullaro La Capital tras el encuentro, mientras regresaba a Santa Fe junto con sus correligionarios.

El diputado provincial y ex ministro de Seguridad está convencido de que la conformación de este frente, aún en gestación, debe ser la plataforma para derrotar al peronismo en un futuro cercano.

“Es necesario la construcción de un espacio socialdemócrata que piense la provincia para el 2023, pero además que la defienda estos dos años del atropello K. Necesitamos legisladores que reclamen por la deuda que tiene la Nación con Santa Fe, por los subsidios del transporte que nos quitaron para darle al conurbano, que peleé por la obra pública prometida por años”, añadió el dirigente.

Problemas

La idea de los radicales de impulsar el llamado “frente de frentes” tiene varios problemas que resolver. Uno, tal vez el más importante, es convencer al Partido Socialista para que se integre a ese armado.

Pero el socialismo antes tiene que saldar su liderazgo interno con las elecciones partidarias del 18 de abril. Sea cual fuese el vencedor de esa compulsa, en la que conviven tres sectores, nadie en el socialismo se ve marchando junto al PRO en Santa Fe.

Los radicales, con la reunión de ayer, solucionaron en parte ese ruido interno de aliarse con sectores de Juntos por el Cambio. De hecho, algunos dirigentes que compartieron reunión con Cornejo trabajan en la Legislatura con espacios macristas.

¿También estará la mediática Amalia Granata en ese frente? “No le cerramos la puerta a nadie”, fue la tajante respuesta que dio otro dirigente que participó de la reunión.

Algunos radicales están en la misión de convencer a Miguel Lifschitz de sumarse a esa mesa amplia y heterogénea. A pesar de que el ex gobernador declaró públicamente que no se ve en un mismo espacio con macristas, los que tienen trato asiduo con él afirman que no cerró la puerta del todo, que le asiste la duda. Además lo quieren para una doble candidatura: primero a senador y luego a gobernador en 2023.

Para esa misión, que otros radicales califican de imposible, está pautada una reunión en los próximos días.

También habrá otros encuentros para ir definiendo el programa del “frente de frentes”.

Llamó la atención, ante tantos radicales, la ausencia de José Corral, quien en las últimos elecciones fue el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio. “No estuvo porque no le invitaron. Está aliado con Perotti, le puso varios funcionarios”, cerró con malicia otro asistente a la reunión.