Aval de los líderes de la CGT y la CTA de los Trabajadores

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, ratificó ayer su apoyo al incremento salarial para el sector privado: consideró que "no es la salvación pero va por el rumbo correcto", porque busca "incorporar ingresos que mejoren la capacidad del poder adquisitivo".

"Para el 60 por ciento de la masa salarial representa más de un 10 por ciento, que no es el resultado final ni la salvación. Pero si esto no se replica en precios, será un aumento real en los ingresos", analizó el dirigente.A su turno, el líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, afirmó que el aumento de 4 mil pesos a cuenta de futuros aumentos otorgado por el gobierno "marca claramente un cambio de época", ya que durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri "el Estado aplicaba su energía en reducir el costo laboral".

"Es una señal positiva para los trabajadores, ya que pasamos del Estado que aplicaba su energía para reducir el costo laboral a un gobierno que comienza a revertir esa tendencia, a partir de la fijación por decreto de un aumento salarial para todos los trabajadores del sector privado del país", señaló Yasky.