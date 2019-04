Autorizan a Cristina a viajar a Cuba para ver a su hija

El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 5 autorizó a la ex presidenta Cristina Kirchner a viajar a Cuba entre el 20 y el 30 de abril próximos, como lo había solicitado para visitar a su hija menor, Florencia Kirchner, quien está llevando adelante un tratamiento médico en ese país

Si bien la senadora nacional y líder de Unidad Ciudadana (UC) tiene el aval para viajar por parte de esos jueces, todavía falta que resuelvan otros dos tribunales frente a los cuales también solicitó la autorización para viajar.

El tribunal que autorizó el viaje de la ex mandataria es el que tiene a su cargo la causa Los Sauces, en la cual la ex presidenta está procesada junto a sus hijos Máximo y Florencia.Pero ese debate oral aún no tiene fecha de inicio y, de hecho, existe un conflicto de competencia pendiente de resolución en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, para determinar si el caso cambia o no de tribunal.

Cristina tiene que recibir, además, el permiso por parte del TOF Nº 2, que sí puso fecha de inicio para el 21 de mayo del que será el primer juicio oral en su contra. En este caso, por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor del detenido Lázaro Báez en Santa Cruz.