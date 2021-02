Ásperos cruces luego de la protesta opositora frente a la Casa Rosada

“La forma de manifestarse en democracia no puede ser exhibir frente a la Casa Rosada bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos. Esta acción lamentable sólo demuestra cómo muchos opositores conciben la República. No callemos frente a semejante acto de barbarie”, tuiteó el jefe del Estado.

En respuesta, el senador nacional radical Martín Lousteau coincidió en que se trató de una “despreciable forma de protesta”, aunque le sugirió a Fernández que pida “perdón por el pésimo manejo de las vacunas”.

“Somos muchos más los que pedimos que sean públicos los registros de todos los vacunados en el país”, agregó el legislador de la UCR.

Por su parte, el diputado nacional Luis Petri dijo que es “absurdo” que el oficialismo repudie la protesta cuando “se robaron las vacunas”.

“Se robaron las vacunas pero repudian la mala teatralización que lo describe, es absurdo. Pidan perdón, den a conocer las listas completas de vacunados y permitan el control del plan de vacunación”, exigió el radical.

Más radicalizado en sus expresiones, el diputado nacional Fernando Iglesias le contestó a Fernández al asegurar que “barbarie es robarle las vacunas a los mayores y mandar una patota sindical a pegarles”.

“La violencia física y las masacres de Estado son un grado muy superior. Dejen de victimizarse, psicópatas”, embistió el macrista.

A su turno, la dirigente de Juntos por el Cambio (JxC) Sandra Pitta se burló del oficialismo por “escandalizarse por unas bolsas”.

“¿Así que se escandalizaron por unas bolsas? ¡No me digan que no entendieron qué significaban! Meses escuchando que todos nos íbamos a morir si no obedecíamos al gran visir y esto no lo entendieron?”, tuiteó la científica.

Por su parte, el presidente de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, dijo: “Repudio las lamentables y fascistas bolsas mortuorias”. Pero aclaró que con el mismo énfasis rechazó "la violencia de matones sindicales para el que piensa diferente”, en referencia al ataque de un sindicalista a un jubilado en una protesta en la Quinta de Olivos.

En el oficialismo, Fernández no fue el único en condenar la protesta con falsas bolsas mortuorias: la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, escribió un duro mensaje.

“Mi más profundo repudio a la invocación a la violencia y a la muerte. Las protestas y las críticas son valiosas en democracia, pero esas imágenes muestran el país al que no queremos volver. Incluso con nuestros errores, jamás seremos eso. Trabajemos para ser mejores cada día”, afirmó.

En tanto, el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández puso el acento en el bajo nivel de movilización de la marcha opositora del sábado.

“La oposición se manifestó. Magro número: septuagenaries autoconvocades y agitadores del macrismo duro como Luis Brandoni, Hernán Lombardi, Patricia Bullrich, Florencia Arietto, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Cristian «con Dios y con el diablo Ritondo»”, escribió Fernández.

Retruque

Por su parte, el Partido Justicialista (PJ) nacional consideró que los sectores de la oposición que participaron de las protestas en distintos puntos del país y en la Plaza de Mayo demostraron “lo que son: violentos, provocadores y profundamente antiperonistas”.

“Lo que le mostraron al mundo los partidarios aliados a (el ex presidente) Mauricio Macri fue de un nivel de violencia y provocación tal, simulando poner cadáveres de funcionarios públicos en bolsas mortuorias, que difícilmente el mundo, que vio las imágenes en vivo, encuentre parangón para semejante hecho”, indicó el PJ en un comunicado.

Más repudios

Organismos de Derechos Humanos también repudiaron “enérgicamente los mensajes de odio vertidos en la concentración opositora en la Plaza de Mayo”, en la cual se mostraron bolsas que simulaban contener cadáveres con los nombres de figuras públicas que se vacunaron contra el coronavirus.

Y alertaron sobre “sectores que pretenden desestabilizar el proceso de reconstrucción”.