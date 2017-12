Asís: "El gobierno está en la construcción de un enemigo mapuche"

"Sospecho que están en la construcción irresponsable de un enemigo. Me parece que hay información mezclada, tendenciosa y algún interés de tener un gran enemigo cuando en realidad no hay un gran enemigo: tenés un problema serio, político que resolver", apuntó Asís en una entrevista en LN+.

Afirmó también que desde la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado en el río "hay una especie de reacción de una derecha culposa y vergonzante, que pareciera necesitar un enemigo importante y no tiene bien calibrado el problema mapuche" porque "confunden una situación de marginales con buena información y sin nada para perder con grupos tenebrosos".

Y este punto afirmó: "En algún momento yo sospecho que la RAM no existe, que es casi un pretexto y no hay tal RAM. Pero sirven para consolidar alguna fuerza y creer que tenés un enemigo importante con enemigos de las Farc y los kurdos. Pero por lo que conozco del tema no es para nada así".





