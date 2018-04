Un video muestra el momento en que un efectivo de la Policía Federal arribaba a una seccional luego de ser detenido en el marco de una serie de allanamientos realizados por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) en Rosario y otras ciudades de la provincia de Buenos Aires y que dejó como saldo saldo cinco detenidos.

Los detenidos son investigados en el marco de una causa por "amenazas calificadas" contra referentes de organizaciones de derechos humanos y sociales vía Whatsapp.

Según informó el personal, se realizaron tres allanamientos en la ciudad de Rosario, uno de ellos en pasaje Gould al 800 donde detuvieron a una mujer de 57 años y secuestraron tres CPU, dos notebooks, una tablet, 10 teléfonos celulares, una PC all in one, dos discos externos, seis pen drives y una tarjeta de memoria. El segundo procedimiento se llevó adelante en Blanco Encalada al 2300, donde detuvieron a un hombre de 35 años y se le secuestró en su poder un CPU, celulares y otros elementos de interés para la causa. El tercer allanamiento se realizó en Marco Polo al 400, donde fue detenido una joven de 20 años.