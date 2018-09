Captura. Para Thomas, "las cosas que dicen (en su contra) no pasaron".

Fue detenido ayer el último de los prófugos de la causa de los cuadernos: el ex director de la Entidad Binacional Yacyretá Oscar Thomas. Estaba oculto en un departamento del barrio porteño de Recoleta y fue denunciado por una vecina.

Thomas burló la orden de arresto durante 48 días, pero ayer al mediodía personal del Comando Unificado de Recaptura de Evadidos), que responde a la Secretaría de Seguridad, lo detuvo y lo trasladó a una dependencia de la Policía Federal. Hoy sea llevado a los Tribunales de Comodoro Py para ser indagado.

El juez federal Claudio Bonadio había pedido su arresto el 1º de agosto último, luego de que su nombre apareciera en los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, y que dieron origen a la investigación por el supuesto pago de sobornos en la obra pública.

Desde ese momento, el ex director de Yacyretá se mantuvo prófugo y su abogado, José Manuel Ubeira, aclaró que no se entregaría y pidió la eximición de prisión, pero no le fue concedida.

"Thomas me dice: «No tengo por qué involucrar a gente falsamente» porque las cosas que dicen no pasaron", aseguró Ubeira semanas atrás.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, detalló que recibió un mensaje de WhatsApp a su celular y en paralelo una vecina del edificio se comunicó con la línea 134 y brindó detalles sobre el paradero de Thomas, a quien reconoció el sábado pasado, por lo que cobraría una recompensa de 500 mil pesos.

Tras analizar los datos y luego de que las tareas de inteligencia corroborarán que era posible que en ese edificio se encontrara el ex funcionario, el Ministerio le pidió a Bonadio que habilitara el operativo.

"La gente ve que se está trabajando bien y hay más información que está llegando. Eso es muy importante para generar confianza", indicó Bullrich, quien añadió que tienen información sobre el dueño del departamento, pero evitó dar detalles, luego de que trascendiera que el propietario era un socio de Thomas.

En tanto, indicó que previamente se habían producido dos procedimiento en Misiones, sin éxito: desde que se ordenó su captura se habían realizado varios operativos en el norte del país ante la presunción de que el acusado estuviera escondido allí por sus contactos locales.

Respecto del mensaje que recibió en su celular a través de Whatsapp, Bullrich sostuvo que en ese caso "no hay un pedido expreso de recompensa", pero sí en el de quien se comunicó con el servicio de la línea 134, lo que se encuentra bajo evaluación.

"Entendemos que en principio corresponde el pago de la recompensa porque con ese dato se llegó al domicilio", aseguró. El ministerio ofreció $500 mil por datos concretos sobre el paradero del imputado.

El arquitecto Thomas representó un rol clave en el vínculo del ex gobernador de Misiones Carlos Rovira con los tres gobiernos kirchneristas. Fue subsecretario de Planeamiento Urbano de Posadas cuando Rovira era intendente y estuvo a cargo de obras importantes de la ciudad como la nueva sede del municipio, la nueva terminal de ómnibus y la costanera norte de la ciudad.

Cuando Rovira llegó a la Gobernación, ocupó la Subsecretaría de Gestión Estratégica, a cargo de obras como la zona franca de Puerto Iguazú y miembro de las comisiones técnicas del Proyecto de la Represa de Corpus y de las Obras Complementarias de Yacyretá. Con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia fue designado director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá.