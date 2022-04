Armando Traferri denunció en el Senado "la ruta de un fraude judicial"

Traferri comenzó su discurso con una presentación, llamada "Ruta de un fraude judicial”, en la que hizo un repaso de todas las irregularidades denunciadas en la Comisión de Acuerdos.

El legislador hizo un repaso por la causa del juego clandestino y puso el foco en tres puntos. El primero de ellos en torno a las irregularidades en el abreviado concedido al ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, luego de que éste buscara incriminarlo. Al respecto insistió en que se aplicó dos veces el beneficio por imputado colaborador, lo que le permitió acceder a una pena de 3 años. Y también resaltó que, de manera ilegal, no se le aplicó al ex funcionario del MPA una multa que “debería haber sido al menos de 400 mil dólares”. “Esto es ilegal y por ello los fiscales no pueden dar una explicación convincente al respecto. Ni hablar de que aplicaron la ley del arrepentido en una provincia que no la tiene reglamentada y lo hicieron en el marco de un procedimiento abreviado, lo cual no tiene ningún sustento legal”, machacó.

Más adelante, el senador recordó su denuncia a los fiscales por haber accedido al tráfico de datos de su celular de manera ilegal. “Los fiscales sabían que lo que estaban haciendo era ilegal. Están en las versiones taquigráficas los textuales del fiscal Edery y del fiscal General Baclini diciendo que si no me quitaban los fueros no iban a poder intervenir mis líneas telefónicas ni levantar mi secreto bancario y fiscal, y luego están las constancias de que mi tráfico de datos fue espiado de manera ilegal y que solicitaron y obtuvieron mi información bancaria desde el año 2013”, insistió.

Otro eje de la presentación de Traferri, en el cual el senador puso más énfasis, fue la “falsificación de pruebas”, con el objetivo de engañar a los juicios. Según lo presentado, Edery y Schiappa Pietra descartaron evidencias que derrumbaban su hipótesis y entregaron al juez transcripciones editadas y recortadas con el objetivo de engañarlo. “Los fiscales recortaron y editaron la declaración de Peiti en donde daba un minucioso detalle de la ruta del dinero del juego ilegal, con nombre y apellido y en donde yo, justamente, no estaba nombrado. Lo recortaron y no se lo dieron al juez, vaya a saber uno con qué objetivos”, afirmó.

Traferri, que durante su discurso insistió con que el armado de la causa obedece a una campaña en su contra, hecho al que ligó al ex ministro Marcelo Sain (puso como ejemplo el escándalo de espionaje ilegal, del cual el legislador fue víctima), también expresó: “Yo sé que con todo esto estoy pagando el precio de siempre haber ido de frente, mantenido mis convicciones y cumplido con lo que mis votantes me encomendaron. Pero se me hace imposible no pensar en que, como me armaron esta causa a mí, los fiscales seguramente le están haciendo lo mismo a otras personas que no pueden defenderse como yo”.

Pedido al Senado

Fue en ese sentido que exhortó al cuerpo a actuar: “¿Qué vamos a hacer desde el Senado con esto? ¿Vamos a permitir que se oculte al juez y, por ende, a toda la sociedad quiénes son los que realmente se beneficiaron con ese dinero? Creo que es nuestro deber, como institución de la democracia y como representantes elegidos democráticamente, aportar a la transparencia de esta causa y terminar con esta conducta ilegal de los fiscales”.

Luego de que Traferri terminara su intervención, pidió la palabra Raúl Gramajo, senador por el departamento 9 de Julio y presidente de la Comisión de Acuerdos, quien solicitó que se envíen a esa comisión todos los materiales expuestos por el legislador sanlorencino para sumarlos a la denuncia, ya que los consideró "esclarecedores".