El gobierno nacional oficializó ayer a Jorge Argüello como embajador de la Argentina en Estados Unidos, cargo que ya ocupó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La Casa Rosada lo hizo mediante el decreto Nº 112/2020, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del cancilller Felipe Solá.

Al respecto, Argüello aseguró que enfocará su gestión en la "renegociación de la deuda".

Una vez que la Casa Blanca le entregue sus credenciales, Argüello podrá entablar diálogo oficial con el gobierno de Estados Unidos y organismos multilaterales.

Paralelamente, el gobierno envió ayer al Senado nacional los pliegos de los futuros embajadores argentinos en el exterior, como los ex gobernadores Daniel Scioli (en Brasil), Sergio Urribarri (Israel) y Domingo Peppo (Paraguay), además del ex senador Fernando Pino Solanas (Unesco) y del ex vicepresidente Carlos Chacho Alvarez (Perú).

Asimismo, Rodolfo Gil irá a Portugal, Carlos Raimundi a la OEA y Alberto Iribarne a Uruguay.