Arde el PRO: Macri desplazó a Bullrich de la conducción del partido

Si bien la ministra de Seguridad no asistió a la reunión donde el sector de Macri impuso a Yeza como nuevo jefe de la asamblea PRO, los enviados de Bullrich se encargaron de reclamar en minoría ese cargo para su jefa .

Con esa movida, Macri busca bloquear el intento de fusión del La Libertad Avanza (LLA) que impulsa a través de la figura de Bullrich.

Los bullrichistas Damián Arabia, Silvia Giudici, Florencia Retamoso y Juan Pablo Alan advirtieron a viva voz que “Patricia es la titular de la asamblea y la que pintó de amarillo el país”.

Mas tarde, Pablo Walter leyó el documento del PRO Libertad difundido este jueves por Bullrich para desafiar la jefatura de Macri.

En un intento por impedir la votación a favor de Yeza, el sector de Bullrich trajo a la asambleísta de mayor edad, que tenía que presidir la asamblea, pero tras las quejas se levantaron todos y se fueron.

Terminó presidiendo Humberto Schiavoni, quien seguía al de mayor edad, hasta que se formalizó la jura del exintendente de Pinamar.

El golpe de Macri a Bullrich apunta a tomar control total del PRO para acorralar a Milei de cara a la definición de alianzas electorales para las legislativas del año próximo.

El sector de Bullrich amagó con convocar a una manifestación de protesta contra la conducción del expresidente, que finalmente resolvió no asistir al encuentro.

Macri asumió como presidente del consejo nacional del PRO y en el Hotel Abasto puso a Yeza, un exaliado de Bullrich, al frente de la asamblea partidaria. El sector del expresidente controla la mayoría absoluta de los más de 190 votos de los asambleístas.

Macri no solo rechazó la invitación de Milei a fusionar el PRO con la Libertad Avanza. El jefe del partido amarillo considera que el presidente está aislado de su propio gobierno.

“Tres personas que fueron a verlo salieron sorprendidas porque no le suena el celular. No lo consultan para tomar decisiones. Los ministros no lo ven, gobierna por Whatsapp”, relata un integrante de la mesa chica de Macri.

La ofensiva

Tras la aprobación de la ley Bases, Macri le advirtió a Milei que se abre una nueva etapa y que el apoyo del PRO será dependiendo de cada proyecto.

Esta semana, el expresidente intensificó su ofensiva contra Milei, primero a través de la difusión de un documento de la Fundación Pensar, a cargo de María Eugenia Vidal. Allí se criticó la situación social y el aumento de la pobreza, pero también hubo un capítulo especial sobre el aumento de los piquetes, dedicado especialmente a la ministra de Seguridad.

Y este miércoles, a través de las redes sociales, le reclamó a Milei que cumpla el fallo de la Corte Suprema y pague lo que le debe por coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, donde gobierna su primo, Jorge Macri.