La Oficina Anticorrupción (OA) les pidió ayer explicaciones a los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y de Finanzas, Luis Caputo, por su participación en sociedades offshore en paraísos fiscales, conocidas a partir de los denominados Paradise Papers.

El organismo, encabezado por Laura Alonso, envió requerimientos a los funcionarios nacionales para que aclaren si brindaron servicios a sociedades ubicadas en países considerados como paraísos fiscales, confirmaron fuentes de la OA. Además, les solicitaron que expliquen si esas actividades se incluyeron en sus declaraciones juradas.

Ocurre que la ley de ética pública estipula que los funcionarios deben incluir en las declaraciones patrimoniales sus antecedentes laborales. En el caso de Aranguren, aparece en los Paradise Papers porque, cuando se desempeñaba como ejecutivo de Shell, integró los directorios de dos sociedades offshore: Shell Western Supply and Trading Ltd y Sol Antilles y Guianas Limited.

Al respecto, el ministro de Energía explicó el martes pasado que antes de entrar a la función pública desempeñó "el rol de director representante del accionista en alguna de las tantas compañías subsidiarias" de Shell y afirmó que "operar comercialmente en los países" considerados como paraísos fiscales "no es un delito".

En tanto, Caputo fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las islas Caimán, dos paraísos fiscales.

El jueves, Alonso rechazó las críticas a su gestión, señalada por no actuar en situaciones en las que están involucrados funcionarios de la gestión del presidente Mauricio Macri.

"No tolero que digan que en la OA no se trabaja. Mi grupo de gente se enfrenta a los juicios de Once, Ciccone, de Carlos Menem, de José López, de Ricardo Jaime y va a ir contra Cristina Kirchner y Julio De Vido", se quejó la ex diputada nacional.

A su vez, negó que exista un conflicto de intereses en los casos de Caputo y Aranguren.

"La ley de ética pública te permite renunciar en el ámbito privado y empezar mañana en la función pública. No podés intervenir en los asuntos de esa empresa. Esto cubre a cualquier persona, fue igual siempre con Néstor o Cristina Kirchner, Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde. No hay conflicto de intereses", aseguró.

En ese marco, la funcionaria sostuvo: "Le recomendamos a Aranguren que venda sus acciones. Y Macri firmó un decreto para que Aranguren no participara en las negociaciones con su ex empresa (Shell)".

"Caputo y el ex ministro Alfonso Prat Gay tenían una consultora y, antes de asumir, la desarmaron", agregó Alonso.

Por esas cuestiones, Alonso les pidió a los dos funcionarios que "ratifiquen o rectifiquen" los datos que consignaron en las declaraciones juradas que presentaron ante ese organismo.

Denuncian al hermano del juez Lijo por una cuenta en Suiza

Alfredo Damián Lijo, el hermano del magistrado federal Ariel Lijo, fue denunciado ante la Justicia por haber tenido 1,7 millón de dólares en una cuenta suiza en 2015, según el expediente en el que se tramita su divorcio.

La información fue provista a la jueza María del Carmen Bacigalupo de Girard por su ex mujer, Carla Lago, en medio de la disputa legal por los bienes de la sociedad conyugal. La cuenta suiza del Royal Bank of Canada no está a nombre de Alfredo Lijo, denunció su ex mujer. Su titular es The Settimo Trust, un fideicomiso con domicilio legal en 48 Emily Place, de Auckland (Nueva Zelanda).

Todos los bienes incluidos en el fideicomiso, sin embargo, fueron cedidos por el hermano del juez (el fideicomitente). Y los beneficiarios son los hijos de Alfredo Lijo, según consta en los documentos oficiales.

La estructura de Alfredo Lijo para guardar sus bienes en el exterior se completa con Investa Trustee Ltd, otro fideicomiso que se dedica a administrar The Settimo Trust.