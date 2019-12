El anuncio por parte del presidente Alberto Fernández de que el fiscal Félix Crous asumirá al frente de la Oficina Anticorrupción (OA) despertó apoyos y dudas. Las críticas apuntaron a su militancia dentro del grupo Justicia Legítima, por una posible parcialidad al frente de un organismo que tiene, entre otras funciones, investigar conductas reñidas con la ética pública de funcionarios en el poder.

Justicia Legítima celebró la designación de su socio fundador, el fiscal federal Félix Crous, como titular de la OA, destacó su "idoneidad profesional y ética" y sostuvo que desempeñará el cargo "con imparcialidad".

"Los integrantes de Justicia Legítima felicitamos al Dr. Félix Crous, socio fundador de nuestra Asociación, por su designación como responsable de la Oficina Anticorrupción (OA)", señalaba ayer un comunicado de prensa de la organización.

El presidente Alberto Fernández confirmó que Crous será designado al frente de la OA y aseguró que el organismo tendrá "autarquía y autonomía".

Para Justicia Legítima, la "trayectoria y formación" del fiscal federal "aseguran que ese organismo estará ahora a cargo de un servidor público que cuenta con la idoneidad profesional y ética necesarias para desempeñar con imparcialidad el cargo en un organismo de control".

"No dudamos que con su desempeño la OA volverá a tener los estándares de seriedad, eficacia e independencia que en su momento supo imprimirle su primer responsable, José Massoni, también integrante fundador de nuestra asociación", indican sus integrantes en el comunicado.

En cambio desde otras organizaciones la designación fue criticada. "Con esta decisión, no solucionan el problema que criticaban: que no tiene que haber funcionarios militantes en ese tipo de cargos. La decisión de que sea autónoma no depende solo de la normativa, sino también de quien la dirija. Seguimos con el mismo problema que le criticábamos a la gestión anterior", sostuvo Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano.