Apelaron la falta de mérito de CFK

La Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) apelaron ayer, por separado, la falta de mérito dictada a la ex presidenta Cristina Fernández en la causa por la denominada "ruta del dinero K", en la que está detenido y es sometido a juicio oral el empresario santacruceño Lázaro Báez. La apelación será resuelta por la sala II de la Cámara Federal porteña. Por su parte, ex diputada Margarita Stolbizer respaldó la falta de mérito: "Soy muy crítica de la señora de Kirchner, pero tampoco me parece que haya que cargarle el sayo de todo las cosas que pasaron".