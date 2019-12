Anulan fallo contra la excarcelación del ex ministro De Vido

La Cámara Federal de Casación Penal anuló ayer los fallos con los que habían sido rechazadas las excarcelaciones del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y del ex secretario de coordinación de esa cartera, Roberto Baratta, en el marco de la causa conocida como Cuadernos. A la vez que ordenó a los jueces del respectivo tribunal que dicten otra resolución a la luz de las nuevas normas que rigen la aplicación de las prisiones preventivas. Las resoluciones refieren a las imputaciones de ambos ex funcionarios en la causa cuadernos.

Los jueces de la sala I de la Cámara, Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, coincidieron en que correspondía analizar la posibilidad de aplicar medidas menos coercitivas que el encarcelamiento preventivo pero que aseguren el correcto desarrollo del proceso judicial.

La prisión preventiva produce "efectos que no podrían ser reparados en la sentencia final", fue el criterio con el que los jueces entendieron que correspondía tratar los planteos en la Cámara de Casación.

La jueza Figueroa sostuvo que "en todo Estado de Derecho en una sociedad democrática, resulta intolerable que con ritualismo y rigorismo formal no se aborde el tratamiento de instituciones esenciales de la libertad y se abuse en el uso de las prisiones preventivas, violando normas constitucionales y convencionales que rigen la materia, máxime cuando en el caso sometido a control jurisdiccional se ha dado cuenta de manifiestas arbitrariedades".

El juez Barroetaveña en su voto en relación a la prisión preventiva de De Vido sostuvo que "la norma citada exige analizar si se verifican indicios claros, objetivos y ciertos que funden las presunciones de fuga y entorpecimiento probatorio",