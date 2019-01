"Antes que Lavagna, prefiero a Cavallo", afirmó Alfredo Casero

Fiel a su estilo provocador, el actor Alfredo Casero volvió a brindar declaraciones para la polémica. Así, disparó contra los gremios y reconoció que "volvería a votar a Mauricio Macri" y que prefiere a "Domingo Cavallo antes que a Roberto Lavagna".

El humorista atacó al sindicalismo, al asegurar que "la mayoría de las pymes tienen un problema principal: los gremios. Te das cuenta de que, si hacés cualquier cosa, te van a matar".

Casero brindó esas declaraciones al canal LN+, donde ratificó que a pesar de las críticas que le hizo al gobierno de Mauricio Macri volvería a votar a la alianza Cambiemos.

Casero Lavagna Cavallo

"Una cosa buena que veo del gobierno es que no le bola a lo que dicen y no responde para no fomentar la grieta, que es lo que hizo el gobierno anterior", sostuvo Casero, quien no dudó en volver a votar a Macri en las próximas elecciones.

"En este momento no creo que haya otra opción. Roberto Lavagna resbaló cuarenta veces. Antes que Lavagna, prefiero a Cavallo", dijo el actor, quien también brindó su apoyo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Yo pago mis impuestos y la policía me tiene que cuidad. Nadie dice nada cuando Bullrich agarra gran cantidad de merca que entraba por el norte del país. Apoyo a la ministra como a todo lo que está bien hecho".