Antes de declarar, Cristina comparó al gobierno con una "catástrofe económica y social"

Otra cita con Bonadio. La senadora pidió a la militancia no movilizar y podría entregar un escrito al juez, que ya la procesó en dos causas.

Antes de presentarse a declarar hoy por la causa de los cuadernos sobre las supuestas coimas en la obra pública, la ex presidenta Cristina Kirchner cargó contra el gobierno de Mauricio Macri al compararlo con una "verdadera catástrofe económica y social". Además, pidió a la militancia de Unidad Ciudadana (UC) que no realicen movilizaciones, en señal de apoyo, hasta los Tribunales de Comodoro Py.

La ex mandataria nacional fue citada a declarar, a las 10, por el juez federal Claudio Bonadio a raíz de su posible vínculo con la presunta trama de corrupción que se investiga.

Es en el marco del caso que se inició a partir de los escritos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, número dos del Ministerio de Planificación Federal durante la administración kirchnerista.

"Voy a presentarme en Comodoro Py, como lo hice frente a cada requerimiento judicial. A lxs comparxs (sic) que querían movilizarse para acompañarme, les pido por favor que no lo hagan", expresó la ex presidenta a través de su cuenta oficial de Twitter.

De acuerdo con los cuadernos de Centeno, Baratta recogía las coimas de diferentes empresarios para luego entregar el dinero en el departamento que compartían Néstor y Cristina Kirchner en el barrio porteño de Recoleta, en la Quinta de Olivos o en la Jefatura de Gabinete.

En la red social, la ex jefa del Estado también cuestionó la "verdadera catástrofe económica y social" que, a su juicio, está llevando adelante "el gobierno de Macri".

"Pongamos todos nuestro esfuerzo y energía en acompañar y ayudar a aquellxs (sic) que la están pasando muy, pero muy mal", agregó en otro mensaje de Twitter.

En tanto, el operativo de seguridad será discreto, a simple vista con la menor diferencia posible con el resto de las jornadas de Comodoro Py.

El gobierno tomó esa decisión luego de que Cristina llamara a no movilizar, aunque la Casa Rosada también pretende no sobredimensionar su presencia en la sede judicial.

En paralelo a la indagatoria, Bonadio envió un pedido al Congreso nacional para que habiliten allanamientos en los domicilios de Cristina, actual senadora nacional, por esa misma causa.

La Cámara alta sesionará el miércoles próximo para tratar esa solicitud del magistrado, aunque en el bloque Justicialista, de cuyo voto depende la aprobación para que el magistrado avance con los allanamientos, no hay todavía una posición definida (ver aparte).

Centeno registró el mecanismo que utilizaba el kirchnerismo para cobrar coimas a los contratistas del Estado. El caso se inició a raíz de una investigación periodística.

Los ex funcionarios de la gestión anterior y el grupo de empresarios ligados a la obra pública que fueron detenidos están acusados de ser parte de una asociación ilícita.

Bajo la lupa

Según la investigación, los ex funcionarios se dedicaban a recorrer la ciudad de Buenos Aires en busca de bolsos llenos de dinero que entregaban los contratistas de la obra pública.

Carlos Wagner, uno de los empresarios arrepentidos, dio detalles sobre el reparto de la obra pública entre las empresas del sector y reconoció que existió un mecanismo de retornos y coimas a los ex funcionarios.

El ex titular de la Cámara de la Construcción durante el kirchnerismo dijo que devolvían hasta un 20 pro ciento del total del costo y no habló de aportes para las campañas políticas.

La declaración de Wagner no fue la única que comprometió a la ex presidenta. El jueves pasado, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina admitió ante la Justicia que instruyó a su secretario para que recibiera bolsos con dinero.





La "bronca" de la intendenta

En el marco de la causa por los cuadernos de las coimas, que investiga a ex funcionarios nacionales y a empresarios por presuntas coimas, la intendenta Mónica Fein pidió ayer "que vayan presos los que tienen que ir presos". Al respecto, la jefa del Palacio de los Leones señaló: "Nos da gran bronca entender que hubo tanto dinero o tantos empresarios que fueron parte de ese proceso de entregar dinero a cambio de obras". Luego, la socialista aclaró: "Rosario nunca licitó con sobreprecios y estamos orgullosos. Las obras siempre estuvieron con el precio justo en la ciudad y no hubo casos de corrupción".