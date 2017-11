Ante los gobernadores, Macri definió el acuerdo como "un gran paso adelante"

"Pasaron unas cuantas semanas vertiginosas, pero todos estamos convencidos de estar dando un gran paso adelante", dijo Macri al hablar este mediodía durante el acto de firma del convenio con los mandatarios provinciales, que se realizó en el salón Eva Perón de la Casa Rosada.

Además, puso el acento en el inicio de una etapa en la cual "las cosas se ponen sobre la mesa y la verdad es lo que vale", garantizó que "se va a informar permanentemente" y expresó su confianza en que "todos pongan cada vez más información sobre la mesa, para que todos los ciudadanos argentinos sepan con claridad qué es lo que hacemos".

El presidente Mauricio Macri consideró hoy "valioso", "importante" y "un gran paso adelante" al acuerdo fiscal alcanzado con los gobernadores en el marco de un encuentro que se desarrolló en la Casa Rosada, y subrayó que lo firmado "es para cumplirlo".Además, al dirigirse a los mandatarios provinciales en la reunión que se desarrolló en el Salón Eva Perón, Macri destacó "el esfuerzo" hecho por todos en pos de un consenso, a partir de la convicción de que "los argentinos están demandando que sus dirigentes se sienten, dialoguen y acuerden"."Pasaron unas cuantas semanas vertiginosas, pero todos estamos convencidos de estar dando un gran paso adelante", dijo Macri al hablar este mediodía durante el acto de firma del convenio con los mandatarios provinciales, que se realizó en el salón Eva Perón de la Casa Rosada.En ese contexto, indicó que el acuerdo fiscal sellado entre la Nación y los distritos constituye un instrumento "valioso e importante" que permitirá dar inicio a una nueva etapa en la que -sostuvo- "todos vamos a poner la verdad sobre la mesa" para lograr que el país "crezca durante 20 años en forma consecutiva".Además, al dirigirse a los mandatarios provinciales, el presidente les aseguró que valora "muchísimo" el "esfuerzo" realizado en pos de un consenso y expresó su convicción de que todos asumieron esa postura porque "los argentinos están demandando esto, que sus dirigentes se sienten, dialoguen y acuerden"."Un gran punto que ustedes han levantado es dar fin a la litigiosidad dentro de la política y que las cosas las arreglemos entre aquellos a quienes la gente vota para que, justamente, hagamos eso: ordenar, arreglar los problemas y construir futuro", remarcó Mauricio Macri.En ese marco, el Presidente subrayó que "esto que estamos firmando es para cumplirlo" e inscribió los acuerdos alcanzados en esta etapa de "reformismo permanente", de "gradualismo" que propuso encarar cuando así lo expresó en el discurso pronunciado el 30 de octubre pasado en el CCK, en oportunidad de su convocatoria al diálogo.En tanto, al referirse al pacto fiscal, Macri remarcó que se trata de un consenso hacia "la reducción sistemática del déficit fiscal de la Nación" y sostuvo que el punto de partida es "el 3,2 (por ciento) del año que viene"."Lo mismo la situación de una parte importante de las provincias que se refleja en la responsabilidad fiscal", aseveró el mandatario al dirigirse a los mandatarios provinciales reunidos en el Salón Eva Perón.Allí, además, expresó su convicción de que, "cada vez que reduzcamos gastos corrientes, vamos a tener más capacidad de invertir", y destacó la importancia de "hacer todo eso, simultáneamente, bajando impuestos".En este punto, indicó que "todos hemos aceptado que los impuestos que se han creado, en muchos casos en forma defensiva por mal funcionamiento de la política, han distorsionado la capacidad de recibir inversiones, de desarrollar al sector privado y de crecer".Por otro lado, Macri destacó que, como parte del acuerdo alcanzado con los gobernadores, se haya consensuado, en materia previsional, "estudiar, como primera tarea, las jubilaciones de privilegio", en pos de lograr "un sistema más equitativo y que no haya siempre algunos que sacan ventaja sobre el resto de los argentinos"."Todos queremos vivir en una Argentina donde todos trabajemos lo mismo y el día que nos toque retirarnos lo hagamos en las mismas condiciones que la mayoría de los trabajadores de este país", sostuvo.En este punto, hizo hincapié en "la responsabilidad enorme" que implica la discusión de la cuestión previsional, y advirtió que "el tiempo cuenta porque hay mucha gente que no puede esperar, que está en situación de pobreza, de exclusión y de subempleo y tenemos que lograr que la Argentina crezca 20 años en forma consecutiva, cosa que no logramos hace casi un siglo"."Si nosotros no generamos previsibilidad, credibilidad y estabilidad, no hay nadie que lo vaya a hacer. Depende exclusivamente de nosotros y creo que la forma es profundizar esta forma de trabajo, en todas las mesas que estamos desarrollando, en las distintas áreas, con los distintos temas, diciéndonos la verdad y sobreponiéndonos a las incomodidades que todas estas cosas generan", subrayó el mandatario."Valoro mucho el esfuerzo que han hecho y los hacemos todos convencidos que los argentinos están demandando que sus dirigentes se sienten, dialoguen y acuerden", indicó.