Aníbal Ibarra renunció a la defensa de la ex presidenta

Aníbal Ibarra renunció ayer a la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa que fue enviada a juicio oral y público por presunto encubrimiento de la investigación del atentado a la Amia.

El abogado había asumido la defensa la semana pasada en reemplazo de Graciana Peñafort y Alejandro Rúa. La noticia de la renuncia la dio Ibarra en su cuenta de Twitter.

"Motiva esta decisión la información de que han puesto en marcha una operación mediática y política para golpear a CFK utilizando —una vez más— la tragedia de Cromañón a esos fines", publicó Ibarra.

El ex jefe de Gobierno porteño dijo que por ese episodio ha pasado "por amenazas" al igual que sus hijos. "También he pasado por agresiones a mi persona y por daños a mi domicilio en reiteradas ocasiones. Todo ello sin perjuicio de las veces que intervinieron en actividades políticas y actos de campaña, algunas en forma violenta".

"Han intentado que personas allegadas a mí no puedan trabajar en medios informativos, que yo no asumiera como legislador y que no pudiera ejercer una asesoría jurídica en el Consejo de la Magistratura de la ciudad" de Buenos Aires, indicó.

Ibarra recordó que, a pesar de que fue destituido como jefe de Gobierno, luego fue sobreseído "por la Justicia de forma unánime, en tres instancias distintas" en la investigación por la tragedia de Cromañón, que dejó 194 muertos en 2004.

"No es justo ni posible que además de defenderse ella de la persecución política y judicial a la que es sometida tenga que ocuparse también de todo esto", agregó respecto de Cristina.

Ibarra dijo que seguirá "acompañando" a su codefensor Roberto Boico, quien seguirá a cargo de la defensa de la ex presidenta y, además, continuará trabajando como abogado de Oscar Parrilli, a quien calificó como otro "perseguido político".

"He seguido adelante sin mencionar nunca públicamente ninguno de esos hechos, pero ahora no se trata de mi persona, ahora se trata de la ex presidenta a quien debo personalmente y por compromiso político defender y cuidar", señaló Ibarra.

Y agregó: Se lo he dicho a ella pero quiero expresar públicamente el orgullo de haber recibido la confianza de CFK para defenderla de esta persecución", cerró.

La designación de Ibarra como defensor de Cristina había generado el repudio de familiares de las víctimas y sobrevivientes de la tragedia.