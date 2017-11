Aníbal Fernández reclamó que en el PJ "pongan la cara por los que laburaron"

Mientras el ex vicepresidente pasa las horas en una pequeña celda con una cama y una cobija por todo mobiliario, a la espera de la visita de su novia Mónica García de la Fuente, embarazada de mellizos, arrecian las declaraciones del arco oficialista y de la oposición, algunos de los primeros demandando mayor profundidad en el accionar de la Justicia y los segundos denostando lo actuado por Ariel Lijo.

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández encarnó ayer la reacción más fuerte desde la oposición por el encarcelamiento de Boudou. Cuestionó a la cúpula del PJ por "dejar solos" a los ex funcionarios detenidos por hechos de corrupción. "No estoy buscando impunidad. Lo que estoy buscando es que los dirigentes de mi partido dejen de hacerse los pelotudos y pongan la cara de una vez por todas por los que realmente laburaron y se rompieron el lomo y defendieron a capa y espada lo que les correspondía. A mí fue el primero al que dejaron solo y me la tuve que bancar solito", sostuvo el referente kirchnerista.

Asimismo, Fernández lamentó que el PJ "está ausente" y se quejó de que "están todos los tarados y miran para el costado y nadie le pone la banca a los compañeros". En ese marco, hizo referencia al desafuero de Julio De Vido. "A los compañeros no se los deja solos. ¿Por qué no bajaron a fundamentar la defensa del compañero cuando se votó el desafuero, aunque no tuvieran el número? Me dicen que fue Máximo (Kirchner) el que dijo que no había que bajar. Yo no lo creo, pero si fuera así, no tiene una gota de sangre de la del padre (Néstor Kirchner)", manifestó.

El presidente del PJ, José Luis Gioja, dijo que "los que se llenan la boca hablando de republicanismo y Estado de derecho sólo quieren someter en defensa de sus intereses a quienes se les oponen, avasallando la división republicana de poderes".

En el oficialismo, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que el gobierno nacional "tomó con mucha prudencia" la situación del ex vicepresidente, aunque señaló que el caso "tiene el valor positivo de que no hay impunidad para nadie".

La diputada nacional electa por Cambiemos Graciela Ocaña dijo que "Boudou no es José de San Martín ni Manuel Belgrano" sino "un chorro, un ladrón", y agregó que "es importante que vaya preso, pero también que devuelva el dinero que robó".

La diputada nacional Margarita Stolbizer, dijo que era "un dato positivo" que la Justicia avance sobre las causas por corrupción, pero advirtió: "No nos quedemos con el show. Necesitamos condenas y que devuelvan lo robado".