La escritora Beatriz Sarlo fustigó a Aníbal Fernández por sus recientes declaraciones sobre María Eugenia Vidal, a la que comparó con el múltiple femicida Ricardo Barreda. "Aparte de lo lamentable de la frase, perdió la capacidad de hacer un buen chiste", manifestó la ensayista.

Lúcida y con una mirada crítica de la política argentina, la ensayista también apuntó contra la difusión de encuestas o sondeos. En declaraciones al canal LN+, Sarlo señaló que en el país se le asigna mucha importancia a los sondeos, a diferencia de otras partes del mundo. En ese sentido, responsabilizó, en gran medida, a los medios de comunicación. "En los últimos años hemos vivido entre encuestas y acusaciones", apuntó.

Embed

"Vivimos como un borramiento de las ideas políticas", observó la ensayista. Sin embargo, más allá de las recientes declaraciones cruzadas entre los candidatos o acusaciones entre sí, la escritora destacó que no observa ningún escenario de desestabilización en el país. " Si un candidato sale a decir que el dólar esta subvaluado yo no diría que avanza hacia Plaza de Mayo", comparó.

Sarlo no solo desestimó aquel escenario, sino también lo adjudicó a "aquellos que no supieron gobernar o a quienes temen un resultado electoral adverso". De todas formas, rápidamente la escritora aclaró que esa no es solo una estrategia del oficialismo, sino también una práctica que aplicó el kirchnerismo. Y aconsejó: "El periodismo no tiene que sumarse a la palabra del político ofendido".