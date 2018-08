Aníbal Fernández desacreditó al exchofer Oscar Centeno

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández minimizó ayer el contenido de los cuadernos sobre la presunta corrupción en la obra pública durante el gobierno kirchnerista y sostuvo con ironía que el ex chofer Oscar Centeno "habla como (el fallecido ex boxeador Carlos) Monzón pero escribe como (Gabriel) García Márquez".

"No se sabe qué hacía Centeno en las reuniones que dice que presenció, donde encima no estaba ni su jefe. Nadie puede creer la seriedad de esto, donde él habla como Monzón pero escribe como García Márquez", ironizó el dirigente en referencia al ex chofer del otrora funcionario Roberto Baratta que se declaró autor de los cuadernos.

En esa línea de razonamiento, Fernández enfatizó que no existen pruebas fehacientes en la causa que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio y que "lo que hay son fotocopias de fotocopias, porque cuadernos no hay ninguno".