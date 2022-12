Aníbal Fernández criticó con dureza al Chiqui Tapia: "Es un cachivache de pacotilla"

Claro que las explosivas declaraciones de Aníbal Fernández estaban vinculadas a la controversia que se produjo durante la caravana de los campeones del mundo, porque el titular de la AFA destacó el rol del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en el operativo y cuestionó al resto de los responsables de Seguridad.

Fernández lejos de ser indiferente se metió de lleno en la polémica y visiblemente molesto disparó: “Esas son las expresiones que tiene este señor, que no es precisamente un libro abierto. Dice lo que le parece y mientras que él insistía en que nosotros estábamos traicionando, Messi, De Paul y Di María ya estaban sobre el H17. Ninguno se quejó, todo lo contrario, subieron gustosamente a los helicópteros”.

También se hizo cargo de la decisión de sacar a los jugadores de la caravana y le quitó a Berni el protagonismo que quiso darle Chiqui Tapia: “Él no planificó nada, yo tomé la decisión de sacarlos en helicópteros porque ‘no se podía avanzar’. Sabíamos que en algún momento íbamos a tener que hacerlo, por eso los teníamos preparados”.

Embed Agradecemos a la provincia de Buenos Aires, encabezada por su ministro de seguridad Sergio Berni, que fue el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la capital sin registrar ningún incidente, permitiendo a los jugadores abrazarse al pueblo argentino — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 20, 2022

Embed No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar.

Mil disculpas en nombre de todos los jugadores Campeones.

Una pena — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 20, 2022

“Lo que le planteé a Tapia a la mañana en el predio de Ezeiza fue que nosotros ni loco acompañábamos que fueran al Obelisco. Miren las fotos, pongan en el medio al micro y se van a dar cuenta de que se iban a quedar a vivir ahí seis días, ni loco íbamos a entrar nosotros hasta el Obelisco, tenía que ser un trayecto periférico para poder salir”, argumentó el funcionario.

En el mismo tono crítico, y con la mira siempre puesta en el presidente de la AFA, disparó: “Si pretende seguir su jugada, que la haga él, pero nosotros no ponemos en riesgo la vida de los jugadores. La aglomeración era cada vez mayor, la posibilidad de avance era nula y se venía la noche”.

“El objetivo era proteger a los jugadores, no porque fueran a hacerles daño sino porque tanta gente queriendo acercarse puede terminar en cualquier cosa. Después aparecen estos cachivaches de pacotilla queriendo inventar la cuadratura del círculo. Nosotros fuimos los que tomamos las decisiones”, remató.

Sergio Berni desmintió a Aníbal Fernández

El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, quien fue el único destacado por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, desmintió los dichos de Aníbal Fernández sobre su rol como organizador en el operativo y advirtió que “ayer dio vergüenza”.

“Todo lo que dice no es así”, remarcó el ministro provincial sobre la versión de Aníbal Fernández. “Como argentino que tuvo el honor de llevar la celeste y blanca en el pecho y de representar deportivamente al país, quiero decir que lo de ayer me dio mucha vergüenza y que lo que dice Fernández no es así. No voy a entrar en ningún tipo de discusión porque me parece que la sociedad y los jugadores no se lo merecen. Por suerte había testigos, estaba el ministro de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. Yo soy un tipo que siempre dice la verdad y hablo de cara a la gente. Eso no fue así, pero no importa”, indicó Berni en diálogo con radio La Red.

Y resaltó: “Quien convocó la reunión con Fernández y D’Alessandro fui yo, por eso digo que todo lo que dice Fernández no es así y no pienso entrar en un debate”.

Consultado sobre el estado de Claudio Tapia, en relación a los comentarios de Aníbal Fernández acerca de que “no se le entendía” cuando intentó hablar con él, Berni aseguró que el titular de la AFA “estaba bien, perfecto”, y que solo “había muchos problemas de comunicación porque había millones de personas usando el teléfono”.