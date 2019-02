Angelini pidió explotar la potencialidad del centro-norte provincial

Con el apoyo de más de medio centenar de dirigentes del centro-norte santafesino, el diputado provincial de Cambiemos, Federico Angelini, convocó a "redoblar los esfuerzos" para potenciar la actividad de esta zona de Santa Fe que, según su valoración, "viene siendo postergada por décadas de gobiernos socialistas y peronistas".

Diputados nacionales, concejales, presidentes comunales, funcionarios y referentes departamentales del centro-norte de la provincia que integran todas las fuerzas políticas de Cambiemos acompañaron a Angelini en este pedido, que el legislador consideró "clave" para el desarrollo de Santa Fe.

"Es inconcebible que una región tan rica de la provincia, que podría ser una gran potencia ganadera del país, haya perdido, entre 2006 y 2013, un 33 por ciento de bovinos y 15 por ciento de productores, por falta de políticas concretas que atiendan las diferentes problemáticas y eviten los graves efectos de las inundaciones o sequías", sostuvo Angelini.

"Hay departamentos que, de los últimos 15 años, estuvieron 14 en situación de emergencia hídrica. Entonces, claramente, se necesita mayor presencia del Estado provincial con inversión y planificación", consideró. "Hoy tenemos un gobierno nacional mucho más presente en Santa Fe no sólo con obras sino también con la distribución de recursos a través de la coparticipación, pero no alcanza solo con eso. El gobierno provincial también tiene que hacer lo suyo y no quedarse de brazos cruzados buscando culpables en Buenos Aires, como pasa ahora", subrayó.

El referente macrista en Santa Fe se reunió hoy con más de 50 dirigentes de su partido para analizar los principales problemas que sufren los santafesinos en el centro-norte y trabajar en "propuestas reales" que ayuden a impulsar esta zona de la provincia. "Hace años que recorremos toda la provincia y por eso queremos seguir trabajando para lograr que Santa Fe se conozca por el gran potencial de su gente y dejemos de ser noticia por los hechos de inseguridad y de narcotráfico en las grandes ciudades, la falta de infraestructura y el olvido al norte", sostuvo.

Angelini resaltó que junto a la mayoritaria dirigencia política que conforma el partido que representa, "asumimos el compromiso de trabajar en Santa Fe en cuatro ejes transversales: el desarrollo humano, la seguridad y la convivencia, un gobierno eficiente que propicie la desburocratización y modernización del Estado, y un plan real para potenciar Santa Fe".