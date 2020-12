Angelini: "Con la ley de movilidad, se camufla la embestida contra el bolsillo de los jubilados"

“En 2020, hubo un profundo ajuste a los jubilados, que perdieron entre 1.000 y 18.000 pesos por los incrementos otorgados por decreto y frente a la suspensión de la ley de movilidad, que hubiera otorgado un aumento del 42% para todos los jubilados”, señaló el diputado.

“Parece que al Poder Ejecutivo no le alcanzó con los 100 mil millones de pesos que ya les quitó a los jubilados en un año de apagón económico y ahora les quieren seguir perforando el bolsillo, con un proyecto que no sólo no respeta la garantía constitucional de la movilidad, sino que, además, pretende convertir a los jubilados en socios del Estado, atando su poder adquisitivo a la recaudación tributaria”, expresó Angelini.

Para el dirigente de Juntos por el Cambio, se trata de “otra vergonzosa iniciativa de un gobierno nacional que estuvo todo el año de espaldas a la salud, la economía, la educación y la seguridad de la gente, sin un plan ni rumbo claro, que hoy lo lleva a camuflar, mediante una ley, una nueva embestida contra los jubilados”.