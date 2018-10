Angelici: "Carrió no me conoce, lo que dice me tiene sin cuidado"

El presidente de Boca, Daniel Angelici, rechazó las críticas de Elisa Carrió, dijo que se "ríe" de las versiones sobre su supuesto rol de "operador" en la Justicia y negó que busque sacar "ventajas" para Boca en la AFA.

Sobre Carrió

>> "Lamento que la doctora Carrió haga estas manifestaciones. No me conoce. No sé qué le dirán de mí. Nunca estuvo conmigo y nunca hablamos"

>> "El presidente no tiene nada que elegir porque yo no estoy en el Gobierno. Yo soy presidente de un club. Soy amigo del Presidente y compartimos la pasión por un club"

>> "Estoy grande para llamar al presidente cada vez que la doctora quiera mencionarme"

>> "Mezcla todo. No diría que estoy acostumbrado, pero me tiene sin cuidado"

Sobre la presidencia de Macri

>> "Le tengo mucha confianza a Mauricio para que el año que viene sea reelecto como presidente"

>> "Me da la sensación de que se le está haciendo más difícil de lo que pensaba. Pero yo le tengo confianza porque en Boca hizo cosas maravillosas. Y fue un gran jefe de Gobierno"

>> "No interpretaron bien a Garavano. Sería triste, como país, ver a un ex magistrado en prisión. Pero no depende ni de Germán, ni del Gobierno, ni de la Cámara de Diputados, depende de la Justicia"

>> "Estoy alejado totalmente alejado del gobierno. No soy funcionario y no tengo esa vocación"

Sobre la Justicia

>> "Pregunté varias veces que era un 'operador'. La gente votó a Cambiemos, y Mauricio es un convencido de la división de poderes. Yo no conozco los tribunales. Soy abogado, pero no me dedico a la profesión. Cuando me dicen 'operador', me río"

>> "Este es un gobierno que se entera de las sentencias por los diarios, y eso es algo que lo hablo con Mauricio"



Sobre Cristina

>> "En política nadie 'fue'. Debe ser una de las dirigentes que más intención de voto puede tener. No me la imagino (presidenta) y deseo que no, y trabajaría para que Mauricio sea reelecto"





Sobre la AFA

>> "Es cierto que Tapia es socio de Boca. En el ambiente del fútbol todo se sabe. Pero es un dirigente que tuvo la habilidad, en un proceso difícil, de juntar toda la voluntad del Ascenso que lo respaldara. Los dirigentes de Primera no tuvimos esa capacidad"

>> "Los dirigentes ven que no saco una sola ventaja para Boca"

>> "Yo estaba muy convencido de Jorge Sampaoli. Fue uno de sus principales promotores. Tan convencido estaba que, en un momento, lo fui a buscar para que venga a dirigir Boca, antes de lo de la Selección"

>> "Las cosas no salieron bien. Lo primero que le dije a Tapia fue que no nos apuremos"

>> "Grondona era muy respetado internacionalmente. Argentina, con él, perdió un lugar en el fútbol internacional importantísimo, que no creo que lo podamos recuperar en unos años"





Sobre una hipotética final Boca-River en la Copa Libertadores