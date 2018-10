La actriz y productora Andrea Del Boca se refirió a la causa en la que está imputada por "defraudación al Estado" por la novela Mamá Corazón. Además, le aseguró a Luis Novaersio, para Infobae, que su padre se enfermó y murió por el 'golpe mediático' y argumentó que conoce más a Mauricio Macri que a Julio De Vido.

Hace poco días la Cámara de Apelaciones ratificó el procesamiento de la actriz por considerarla partícipe necesaria del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Debido a que la productora de Del Boca, A+A Group SRL, recibió 36 millones de pesos a través de un convenio entre el Ministerio de Planificación Federal que dirigía De Vido y la Universidad Nacional de San Martín.

La actriz proclamó su inocencia y afirmó: "A mí se me convocó para volver a abrir, a reposicionar, la ficción como industria, porque la ficción debe ser una industria, deben ser exportadas nuestras latas para recuperar el dinero y volver a invertirlo, que es precisamente lo que está pasando. Nosotros en Argentina ahora no tenemos ficción, compramos y hay dos ficciones. Que se hacen con muchísimo esfuerzo, pero somos muchísimos más actores. (...) Por eso cuando me convocan para hacer una ficción con la intención de volver a abrir esa industria de ficción para exportar, la verdad yo no quería hacer más telenovelas porque la telenovela implica mucho tiempo de la vida de uno. Yo tengo una hija que está por cumplir 18 años, que cuando la tuve a los tres meses estaba haciendo una novela. A los tres meses de parirla, entre escena y escena le daba la teta. Y la verdad que uno tiene que ponerle mucho el cuerpo, tiene que estar en esos tiempos eran 11, 12 horas de trabajo. Entonces, quería iniciar por otros caminos. Pero cuando me lo dijeron nos miramos con papá y dijimos "si no lo hacemos nosotros, que tenemos una apertura en el extranjero, no van a poder abrirlo otros".



Sobre su posición con el Kirchnerismo. "Me molesta que mezclen las dos cosas. Yo soy una ciudadana peronista. Y me bancó cualquier archivo. Puedo ir a los archivos de Tiene la palabra del 2009 donde expliqué por qué soy peronista. Porque vengo de una familia muy pobre, muy pobre, donde mi abuelo amaba a Evita, y de hecho el último día que yo hablé con mi abuelo él me regaló la foto que tenía dedicada de Evita, dedicada de su puño y letra porque él era pintor de las casas de la Fundación Eva Perón. Yo cuento en la familia que me hizo de Boca y peronista mi abuelo materno. Pero ser peronista, eso tiene que ver con mi vida privada, como ciudadana, como individuo. Que tengo todo derecho y además respeto al que no piensa como yo. Lo que siento y a mí me convence es, para resumirlo en una frase: donde hay una necesidad nace un derecho. Entonces cuando se devuelven esos derechos a las personas que están indefensas, eso es lo que yo valoro. Y eso es lo que valoré durante el kirchnerismo. Leyes como la identidad de género, como el matrimonio igualitario... Que yo no soy beneficiaria de esas leyes pero no dejo de entender que esas leyes le devolvieron la dignidad a mucha gente que no la tenía.

"Soy peronista. Lo cual no significa que yo no haya apoyado a un gobierno que valoraba las medidas sociales que tomaban. De otro tipo de... economía, de la política exterior, yo no entiendo... Yo soy ama de casa, soy mamá soltera, voy a hacer las compras, sé cómo están las cosas. Por otro lado para contestar, a mí me gusta que me digan soy actriz. Buena o mala, te puede gustar más, menos, podés seguir novelas o no. Pero catalogar a mí o cualquiera... Es como si yo te dijera vos sos un periodista tal... Vos decís: yo soy un periodista, bueno o malo, lo que pienso y cómo voto es una cuestión como ciudadano. Y uno tiene que respetar porque eso es parte de la democracia, respetar la opinión del otro. No atacar".

Qué dijo sobre De Vido y Macri. Contó que a De Vida lo conoció "circunstancialmente", y remató: "como lo conozco al presidente Mauricio Macri. Creo que a Mauricio Macri lo conozco más porque es el presidente de Boca y he compartido varias veces su palco".



"Yo las cosas que hice las hice de buena fe. Yo defendí la producción. No es una producción fantasma, es una serie de 26 capítulos con un capítulo semanal de una hora, HD, con la mejor calidad, hecho en los Estudios Pampa, con un gran elenco que tampoco tenía un corte político. Se trataban temas de amor, de familia, de las complicaciones de cualquiera de nosotros cuando se enamora y se desenamora a cierta edad. Nadie me pidió que hablara de una cosa o de la otra. Lo que sí siempre trato es de mostrar nuestra ciudad y, obviamente, porque si llega al mundo quiero que se difunda nuestra imagen. ¡Y hay cosas que me parecen tan extrañas! Porque, digo, cuando a principios del 2016 yo me presento ante el ministro Lombardi y le llevó... Hasta ese momento se habían presentado en el BACUA seis capítulos, de los cuales están aprobados por el BACUA, tres de ellos están aprobados por esta gestión. Me presento ante el ministro Lombardi, le llevo todo el material, le cuento que tengo hasta la mitad de la serie editada, terminada con música y color, y todos los detalles de postproducción, que falta solamente terminar de editar el resto, la otra parte de 10 u 11 capítulos, que en realidad es muy poco. Por eso en el avance de obra dicen que es 80 por ciento porque, para los que sabemos, el primer corte es cuando ponés todo pero después tenés que hacer el pulido...".



"Por cierto, el BACUA sigue existiendo y sigue haciendo productos el BACUA. De hecho El marginal es otro de los productos del BACUA. Le presento todo. Me dice: "Lo evaluamos, está ok". Son ellos los que tienen la decisión de ponerlo al aire, no de la productora".



Sobre el dinero. "No solamente no me la llevé sino que se llevaron a mi papá. Y estoy convencida de que la Justicia va a probar mi inocencia porque está en la causa y están todas las cosas claras y expuestas. Pero lo que no me van a devolver es a mi papá".