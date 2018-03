Aministía niega acusación al gobierno por informe de trolls

La directora de Amnistía Internacional (AI) en Argentina, Mariela Belski, aseguró que en el informe presentado el lunes relacionado a los trolls no se acusa al gobierno de participar en campañas a través de redes sociales.

"Queremos concientizar de que existen mensajes de odio, de amenazas, de discriminación, pero nosotros no tenemos prueba de que esto sea una obra del gobierno ni lo decimos en nuestro informe", manifestó Belski.

"Ni estamos acusando al gobierno, ni queremos que bajen a los trolls. Lo que sí queremos es que no haya en las redes sociales discurso de odio, ni ataques consistentes y serios contra defensores de derechos humanos", añadió la dirigente.

Informe

Amnistía Internacional en Argentina presentó este lunes un informe en el que se resalta la existencia de ataques por parte de trolls a posiciones críticas que constituyen un preocupante agravio contra el derecho humano a la libertad de expresión.

"La idea de nuestro informe es poner en debate esto, porque está pasando en Argentina. Las redes sociales hoy son un espacio de debate público muy importante", señaló Belski.

Sin embargo, la dirigente dijo que el trabajo fue difícil y que pocos minutos después de ser presentado se registraron contundentes ataques de trolls con agresiones y amenazas fuertes contra su persona.

"Lo que se ve en otros países del mundo donde periodistas o defensores de derecho humanos son amenazados de muerte ayer llegó a la Argentina. Evidentemente abrimos una caja de Pandora, algo molestó, la agresión fue bastante contundente", expresó.

Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo que "no es una política del gobierno" el uso de trolls o cibertropas en Twitter, al responder ayer al informe de Amnistía sobre ataques a periodistas y dirigentes humanitarios mediante acciones coordinadas de referentes oficialistas.

"Absolutamente no (existen). No tengo conocimiento y no creo que exista eso en nuestro gobierno para nada", subrayó.

Según el informe que AI difundió el lunes, los ataques se cometieron por medio de "voceros oficiosos, los formales y los informales", que difunden y reproducen información falsa para atacar a personas.