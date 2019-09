Amenazan al escritor Marcelo Birmajer en Buenos Aires

El escritor y guionista Marcelo Birmajer fue amenazado ayer por sus opiniones en contra del gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El incidente se registró ayer por la tarde en el barrio porteño de Once, cuando iba a la Sociedad Hebraica Argentina.

El episodio fue relatado por el periodista Martín Kanenguiser en Twitter. "Marcelo Birmajer fue abordado por un hombre de unos 30 años, que lo paró y le dijo: “¿Vos sos Birmajer? ¡Qué fascista eh! No vas a poder caminar tranquilo por la calle nunca más”, posteó.

Kanenguiser lo contó después de hablar con Birmajer. El escritor le contó que se le acercó “un señor alto y de barba” y le dijo: “Qué fascista, ¿vos sos Birmajer, no?”. Y agregó: ‘No vas a poder caminar tranquilo nunca más. Nunca más’, repitió dos veces. Eso fue lo que ocurrió".

Embed Esta tarde, en Sarmiento y Riobamba, el escritor Marcelo Birmajer fue abordado por un hombre de unos 30 años, que lo paró y le dijo: “¿Vos sos Birmajer?...¡qué fascista eh!. No vas a poder caminar tranquilo por la calle nunca más”. — martín kanenguiser (@mkanen) September 25, 2019

Ganador del premio Konex 2004, Birmajer señaló que le "parece verosímil" que ya no los "dejen caminar tranquilos" y advirtió sobre la posibilidad de que "si los Fernández llegan al poder eso se convierta en una política de Estado".

En diálogo con A24 detalló, el novelista, columnista del diario Clarín, reflexionó: “A mí no se me ocurre decirle eso ni a la persona que haya cometido un delito flagrante de corrupción o autoritarismo. O voy a la Justicia o me callo”.

Asimismo, dijo que su agresor tenía "la alegría de un alucinado, de un alienado, de un fanático·, y añadió: “Me habló con una sonrisa. La sonrisa de una persona narcotizada, pero no por algún estupefaciente sino por el mero fanatismo. La paradoja de que un fascista me diga fascista”.