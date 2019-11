La rosarina Amalia Granata se despidió ayer de sus trabajos en los medios para asumir el 10 de diciembre como diputada provincial por Santa Fe dentro del nuevo minibloque Somos vida.

Este miércoles la panelista hizo su última aparición en Pamela a la tarde y contó --acompañada de sus dos hijos y su marido Leo Squarzón- cómo piensa encarar la nueva etapa.

"Tengo miedo de fallarle a la gente, que es la que me eligió y depositó su confianza en mí. Ahora voy a ser una funcionaria pública y voy a recibir un sueldo que es plata de los impuestos de la gente. Eso significa mucha responsabilidad para mí. Lo único que quiero es no fallarle a la gente y trabajar para ellos.Y seguir firme con mis convicciones", comentó en el programa "Pamela a la tarde".

“A veces no sé de dónde saco la fuerza. A veces me pregunto ¿a qué vine a este mundo? ¿Habré sido guerrera en la vida anterior? ¿Por qué tengo que estar todo el tiempo luchando? Nada me fue fácil. Y es una tras otra. Me quieren ensuciar con cosas, salgo de eso y es una tras otra y digo por qué", se preguntó.

Respecto a la relación entre su función pública y su vida afectiva, Granata contó que de lunes a viernes vivirá en Rosario y que los fines de semana viajará a Capital Federal, donde seguirán viviendo sus hijos. "Si surge algo con los chicos, que es lo principal, vendré. Son tres horas de auto", previno.