Cada elección tiene sus propias sorpresas. Las Paso 2019 en la categoría a diputados y diputadas provinciales ubicaron a la mediática Amalia Granata como la terceer candidata más votada. Por la mañana, la mesa en la que votó también la sorprendió a ella, cuando una de sus autoridades la recibió con un pañuelo verde como accesoria de su vestimenta, emblema de la campaña nacional a favor del aborto. Granata basó su campaña justamente contra la interrupción voluntaria del embarazo y a favor de los grupo ProVida.

Granata durante la campaña prometió que de acceder a una banca en la Legislatura provincial, orientará su acción política a la oposición a la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de Santa Fe.

"Estoy muy involucrada con la defensa de la vida y en contra de la inclusión de la ideología de género en el ESI, la gente que es Provida necesita ser representada y falta esa voz", precisó Granata durante la campaña.

Y consideró: "Acá los socialistas gobiernan hace mucho tiempo, están muy a favor del aborto y hacen cosas que no corresponden, por eso en la Legislatura tiene que haber gente que defienda nuestra postura, que no la hay, son pocos y la verdad es que no lo manifiestan tanto".

Sorpresiva fue su ubicación en la grilla rumbo a la Legislatura pero también la que expresó su cara cuando ayer llegó a votar. Al ingresar a donde le tocaba emitir su sufragio se encontró con que una de las autoridades de mesa llevaba atado al cuello un pañuelo verde, símbolo de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Pese a las diferencias ideológicas, la dirigente del frente Unite cumplió su obligación cívica sin inconvenientes ni polémicas.