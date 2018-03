Amadeo: "Bancamos a Triaca porque no es Báez ni López"

El diputado de Cambiemos Eduardo Amadeo defendió ayer al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y sostuvo que el gobierno lo apoya "porque no es (Lázaro) Báez ni (José) López".

Para el referente oficialista en la Cámara baja, el funcionario nacional "no cometió un delito, no robó a nadie", sino que "cometió algo que puede ser un defecto personal". Además, aseguró que ahora "el gobierno es un conjunto de seres humanos" y que "si hay alguno que comete un error, se blanquea y se manda a la Justicia".

También dijo que si al jefe de la cartera laboral "lo hubieran agarrado con que se robó la caja chica del ministerio, no habría durado un minuto" en el cargo. Resaltó que "con los casos donde hubo problemas de plata fueron a la Justicia", y dio como ejemplo los hechos que involucraron al ex director de la Aduana Juan José Gómez Centurión, apartado temporalmente por una denuncia de corrupción, y al ex subsecretario general de Presidencia Valentín Díaz Gilligan, quien renunció luego de ser acusado de ocultar 1,2 millón de dólares en un banco de Andorra.

Finalmente, el diputado aseguró que la gestión de Cambiemos está "lejísimo del modelo corrupto, que cree que el Estado es un botín" y agregó que esa idea "es kirchnerismo puro".

"La diferencia es cómo actúa el gobierno y el presidente (Mauricio Macri) ante la corrupción. A Triaca lo bancamos porque no es Báez o López, fue un defecto ético", cerró. Triaca había sido criticado por tener una empleda en negro, Sandra Heredia, a quien, además la nombró delegada interventora en Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), que estaba intervenido.