Alperovich y Manzur, un "divorcio" político con impacto en el PJ nacional

El enfrentamiento entre los dos dirigentes justicialistas más notorios de Tucumán, el ex gobernador José Alperovich y el actual mandatario Juan Manzur, es una historia muchas veces repetida en el mundo de las relaciones políticas: la disputa de poder entre el jefe territorial y el discípulo bendecido para sucederlo, que una vez alcanzada la meta rompe esa alianza y pone en entredicho las ambiciones de su mentor para quedarse con el liderazgo partidario.

La pelea entre Alperovich y Manzur es, en suma, una entre otras de las razones que explican el alejamiento del primero del bloque del PJ del Senado, que lidera Miguel Angel Pichetto.

Se trata de una disputa que también incluye un notorio cambio de roles respecto a un pasado no tan lejano: el ex gobernador Alperovich, que supo integrar las filas del radicalismo, ahora pugna por llegar a un entendimiento político con Cristina Kirchner; y Manzur, actual mandatario de Tucumán y ex ministro del gobierno anterior, hoy es un activo promotor de la unidad peronista para 2019, siempre que no incluya a la ex presidenta en ese conglomerado.

En esa línea, Manzur brega actualmente por un justicialismo no kirchnerista junto a otros gobernadores, legisladores nacionales del peronismo federal y gran parte del PJ tucumano, mientras que Alperovich se acercó a la ex mandataria.

La relación entre el contador público que fuera tres veces gobernador de Tucumán (2003-2015) y el médico sanitarista que ocupa desde 2015 la primera magistratura provincial nació en los años en que Alperovich integraba el radicalismo, mientras Manzur, catorce años menor, levantaba las banderas del peronismo.

Luego de la crisis de 2001, Alperovich fue una de las figuras del radicalismo que se alejó de esa fuerza para afiliarse al Partido Justicialista tucumano y, desde esa plataforma, triunfó en las elecciones de 2003. Entonces designó a Manzur al frente de la cartera de Salud de la provincia y en 2009 saltó al gabinete nacional.

En rigor, los comienzos en la función pública de Manzur se dieron de la mano del primer ministro del kirchnerismo Ginés González García, que lo recomendó para que sea el secretario de Salud de La Matanza durante la gestión de Alberto Balestrini, lo que denotaba su cercanía con el kirchnerismo.

Sin embargo, al asumir la Gobernación de Tucumán por el Frente para la Victoria, Manzur fue uno de los primeros, junto al salteño Juan Manuel Urtubey y el cordobés Juan Schiaretti, en impulsar una nueva liga de gobernadores peronistas en búsqueda de una renovación partidaria distanciada del kirchnerismo.

Con las elecciones provinciales y nacionales del año próximo en la mira, Alperovich vuelve a sellar un pacto con el kirchnerismo y busca volver a ser gobernador, lo que choca con la aspiraciones de Manzur que intentará ser reelecto basado en el apoyo del PJ tucumano.