Alperovich llegó al país y salió por una puerta de atrás en Ezeiza

Tras la denuncia por violación que hizo su sobrina, José Alperovich llegó a primera hora a Buenos Aires, donde ratificará su licencia en el Senado. El legislador y exgobernador de Tucumán aterrizó en el Aeropuerto de Ezeiza a las 6.42 procedente de Miami, donde estaba de vacaciones junto a su familia.

Volvió de sus vacaciones el mismo día en el que el Senado debe tratar su pedido de licencia, que surgió luego de la presentación de su sobrina.

El legislador se quedó sin respaldo político, y de hecho el propio presidente electo Alberto Fernández dijo que espera que la causa se investigue y que la denuncia "si es cierta, es muy grave".

El planteo del senador sería tratado en la Cámara alta antes de la jura de los nuevos legisladores y, aunque presentó el pedido de licencia, no lo firmó.

Por lo que en el Senado esperan que ingrese un documento ratificatorio para aprobarlo en la sesión prevista para la tarde, según confirmaron fuentes de la Secretaría Parlamentaria a Noticias Argentinas.

De esta manera la licencia para el exgobernador de Tucumán sería sometida a votación antes de que se aprueben los pliegos de los 24 legisladores electos, a los que les tomará juramento la vicepresidenta Gabriela Michetti.

Si bien al tomarse licencia mantendrá los fueros (lo que le da inmunidad de arresto) esto no impide que la causa siga su curso hasta la sentencia.

En tanto que el abogado Gustavo Morales pidió la remoción de Alperovich "por inhabilidad moral", al argumentar que esa sanción "está prevista en el artículo 66 de la Constitución Nacional".

Dijo que las acusaciones al senador representan un "comportamiento escandaloso que lo convierten en indigno para seguir perteneciendo" a la Cámara alta.

El artículo que citó el abogado establece que el Senado "podrá, con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviviente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno".

La sobrina del senador lo denunció la semana pasada por violación en presentaciones realizadas en los tribunales de Tucumán y en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), en la Ciudad de Buenos Aires. Tiene 29 años y trabajó con él desde 2017 hasta mayo de 2019.

La joven además publicó una carta abierta en la que relató los abusos que, denuncia, sufrió de parte de su tío. "No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe", contó. El Senado activó un protocolo para proteger a la denunciante, que pedirá el desafuero del legislador por inhabilidad moral.

El legislador se defendió de las acusaciones y dijo que es inocente. "No hice nada", afirmó en declaraciones al diario La Gaceta, y dijo que quiere estar en la jura de Fernández como presidente en el Congreso, el próximo 10 de diciembre.