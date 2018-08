Allanaron la casa de Otero, el zar de Retiro, y encontraron un millón de dólares

El juez federal Claudio Bonadio rechazó hoy la excarcelación del empresario Néstor Otero, concesionario de la terminal de ómnibus de Retiro, y ordenó allanar su casa en Puerto Madero, donde encontraron tres cajas fuertes.

Efectivos de la Prefectura y de la Policía Federal llegaron cerca del mediodía al departamento ubicado en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires: en este lugar encontraron las tres cajas fuertes.

Si bien los expertos aún no habían determinado el contenido y las cifras oficiales no trascendieron, se pudo saber que ahí secuestraron US$ 1.000.000 y $ 1.000.000, los que estaban en las cajas fuertes en el departamento D del tercer piso de un edificio de Pierina Dealessi 550, en Puerto Madero. También se decomisaron joyas y relojes de un valor económico elevado.

El empresario del transporte, que actualmente se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz, también amplió este jueves su indagatoria en la causa por los cuadernos de las coimas en la obra pública.

Fuentes judiciales informaron que Otero, el dueño de TEBA y quien se entregó a la Justicia el pasado martes, negó las acusaciones en su contra y por ahora seguirá detenido por orden de Bonadio.

Otero fue involucrado en la causa a partir de la confesión que hiciera Gabriel Romero, del Grupo EMEPA, quien ya había declarado por esta causa ante Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

El dueño de TEBA aseguró, por su parte, que en la fecha en que aparece mencionado en los cuadernos, entregando un bolso a Nelson Lazarte, asistente de Baratta, en realidad estaba en Paraguay.

Su apellido, sin embargo, aparece en varias oportunidades en los cuadernos de Centeno: una vez, en junio de 2015, entregando un bolso calculado en 250.000 dólares, y en otra regalando vinos y champagne a Baratta.

Está imputado como "partícipe necesario" de la presunta asociación ilícita que se habría dedicado a la "recaudación de fondos ilegales" que se aplicaron al enriquecimiento ilícito de sus principales organizadores y a "la comisión de otros delitos".

Por otra parte, Otero ya fue sentenciado a realizar tareas comunitarias luego de que el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime confesara que el ejecutivo le pagaba el alquiler del departamento donde vivía como forma de coima.