Alfredo Cornejo fue proclamado nuevo presidente de la UCR

El gobernador mendocino Alfredo Cornejo fue proclamado esta tarde titular del Comité Nacional de la UCR, en reemplazo de José Corral, durante un plenario realizado en la sede partidaria de la calle Alsina, que resolvió por unanimidad la nueva conformación de la mesa de conducción.

"Estoy orgulloso que mis correligionarios me hayan elegido para conducir este partido con una gran historia, presente y futuro", afirmó el mendocino en el acto de asunción de las nuevas autoridades. "Los radicales no tenemos que ser más vergonzosos de nuestros errores, cuando el PJ no se responsabiliza de ninguno de los desastres que dejó en la Argentina", agregó en su discurso.

"Nos proponemos tener muchos más gobernadores e intendentes radicales en el 2019. Como José Corral en Santa Fe", añadió en un guiño al saliente líder de la UCR e intendente de la capital santafesina.

El gobernador jujeño, Gerardo Morales, quedó a cargo de la vicepresidencia primera, y el correntino Ricardo Colombi, de la vicepresidencia segunda.

El exministro de Interior de la Alianza Federico Storani, impulsado por los delegados bonaerenses que responden a Ricardo Alfonsín y Juan Manuel Casella, en tanto, consiguió la vicepresidencia tercera.

Embed "Nos proponemos tener muchos más gobernadores e intendentes radicales en el 2019. Como @josecorralSF en Santa Fe", @DifusionCornejo. — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) 15 de diciembre de 2017

El tucumano José Cano -que hasta últimas horas de ayer sonaba como seguro sucesor de Corral- ocupará la secretaría general del Comité Nacional. La mesa de conducción también está integrada por el porteño Rafael Pascual (aliado a Enrique "Coti" Nosiglia), la senadora por Tucumán Silvia Elías de Pérez, el jujeño Miguel Angel Giubergia y la bonaerense Alejandra Lorda, que responde al vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador.

La elección de las nuevas autoridades se logró sobre un "acuerdo amplio", que incluyó a los "sectores mayoritarios" del partido.