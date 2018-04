Alfonsín: "El gobierno lo ejerce el PRO, no el frente Cambiemos"

El dirigente radical Ricardo Alfonsín aseguró ayer que el gobierno nacional es ejercido por el PRO, aunque destacó que se ha empezado a avizorar un cambio en la relación entre la UCR y el frente Cambiemos.

"Gobierna el PRO, no gobierna Cambiemos. Cambiemos no es un partido sino un frente. No existe la ideología Cambiemos y no gobernamos nosotros porque no ganamos las Paso", manifestó Alfonsín.

"La relación entre el radicalismo y Cambiemos sigue siendo todavía una relación en la que la UCR actúa como si no tuviera demasiada autonomía. Ha empezado a insinuarse un cambio, pero habrá que ver que es lo que ocurre", añadió.

Alfonsín puntualizó que existen intereses para que Cambiemos sea un partido político que termine reemplazando a todos los que hoy están incluidos.

"En Cambiemos existen tantas ideologías como partidos diferentes hay. Tenemos la responsabilidad, el derecho y la obligación de participar, de mostrar nuestra visión de cómo se deben resolver los problemas, porque hemos contribuido a que el PRO llegue al gobierno", indicó.

En esa línea, el dirigente enfatizó: "Estamos obligados ante la sociedad a hacer lo que sea necesario para evitar errores".

El ex legislador lamentó que la UCR, en algunos casos, no haya actuado de ese modo porque pensaba que era la mejor manera de ayudar y, en otros, porque era la mejor manera de "ayudar a la carrera política de algunos dirigentes".

Asimismo, Alfonsín consideró que lo mejor para el radicalismo sería a futuro cumplir con lo firmado cuando quedó sellado acuerdo para la creación del frente Cambiemos. "De lo contrario, seguramente hubiéramos evitado el error de las tarifas (ver página 14)", concluyó el dirigente.