Alfonsín dijo que "sacrificar derechos laborales no funcionó"

El diputado radical por Cambiemos Ricardo Alfonsín advirtió que "sacrificar derechos de los trabajadores no funcionó en ningún lugar del mundo", y se mostró esperanzado en que "el PRO va a aceptar los cambios que la UCR le sugiere" al momento de discutir la reforma laboral.

Cambiemos "va a tener que acordar si quiere que se apruebe esta reforma", dijo el legislador oficialista, al recordarle al Ejecutivo que no tiene mayoría en el Congreso. "No es que estoy en desacuerdo en todo con el Gobierno. Lo que pasa es que los acuerdos no son noticia", observó.

Según recordó, "nosotros dijimos que íbamos a hacer esto, somos partidos distintos", y manifestó que "hay decisiones que se toman en el Ejecutivo que no pasan en el Congreso, ¿por qué ahí no podemos tener opinión?", se preguntó.

Embed A priori es muy difícil que la UCR acompañe ciertos aspectos de la reforma laboral que implican retrocesos, aunque está tan patas para arriba el partido que no se que puede terminar ocurriendo. — Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) 12 de noviembre de 2017

Consultado por la relación del Ejecutivo con el Poder Judicial, explicó que para tener confianza en la Justicia "hay que cambiar la integración del Consejo de la Magistratura" y "dar una discusión sobre su funcionamiento".

Según dijo, "no se actúa con debida prudencia sobre el principio de independencia" judicial, aunque opinó que en el Gobierno "hay una intención" de tener un Poder Judicial independiente. Alfonsín habló con Radio Caput y señaló que "en condiciones normales", la UCR estaría compitiendo con el PRO, pero aseveró que en 2015 se dieron "condiciones excepcionales" por "un proceso de degradación de valores fundamentales de la República que se venían registrando y había que detener".

Por último, criticó al Comité Nacional del radicalismo: "Podemos tener diferencias (con el PRO) y efectivamente, las tenemos. No sé por qué razón han creído ahora que la mejor manera de colaborar es actuar como convidados de piedra, como si no tuviéramos ninguna diferencia, como si en todo estuviéramos de acuerdo". "El que diga que hemos acompañado todas las decisiones porque estamos de acuerdo, no está diciendo la verdad", desmintió Alfonsín.